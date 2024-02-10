10 февраля 2024

Звезды съехались в Екатеринбург на первый после санкций международный бой в РФ. Фото, видео

В Екатеринбург на Вечер бокса собрались Дюжев, Поветкин, Цзю, Орлов и Постовалов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Дюжев занял почетное место в первом ряду
Дмитрий Дюжев занял почетное место в первом ряду Фото:

В Екатеринбурге — в КРК «Уралец» — прошел особенный вечер бокса. Особенный потому, что это первый международный турнир после антироссийских санкций 2022 года. В главных боях вечера сошлись Евгений Романов и Чжан Чжаосинь (Китай), Заур Абдуллаев и Роджер Гутьеррес (Венесуэла). А наблюдали за этим известные спортсмены, актеры, бизнесмены и политики, передает корреспондент URA.RU.

В частности, в первых рядах были замечены актер Дмитрий Дюжев, участник «Уральских пельменей» Роман Постовалов, олимпийские чемпионы Александр Поветкин и Евгений Тищенко. Абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю успел пообщаться в перерыве с представителем пара-бокса на коляске и сфотографироваться с несколькими зрителями. Обещавший быть на состязании режиссер Никита Михалков в Екатеринбург приехать не смог.

В VIP-секторе корреспондент заметил и мецената Андрея Симановского («Сима-ленд»). Он был рядом с мэром Алексеем Орловым, который пришел с супругой, и сенатором Виктором Шептием.

Романов в поединке с Чжаосинем лидировал полтора раунда: прижимал Чжаосиня к канатам, совершил несколько попаданий и отправил китайского оппонента в нокдаун. Однако уже в начале второго раунда неожиданно был нокаутирован.

А Абдуллаев победил. В стартовых раундах он забрал инициативу у Гутьерреса, хотя венесуэлец пытался отвечать на каждую атаку и даже разбил Абдуллаеву нос. Победителем российский спортсмен стал единогласным решением судей. Он будет претендовать на титул WBA в легком весе (до 61,2 кг).

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В Екатеринбурге — в КРК «Уралец» — прошел особенный вечер бокса. Особенный потому, что это первый международный турнир после антироссийских санкций 2022 года. В главных боях вечера сошлись Евгений Романов и Чжан Чжаосинь (Китай), Заур Абдуллаев и Роджер Гутьеррес (Венесуэла). А наблюдали за этим известные спортсмены, актеры, бизнесмены и политики, передает корреспондент URA.RU. В частности, в первых рядах были замечены актер Дмитрий Дюжев, участник «Уральских пельменей» Роман Постовалов, олимпийские чемпионы Александр Поветкин и Евгений Тищенко. Абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю успел пообщаться в перерыве с представителем пара-бокса на коляске и сфотографироваться с несколькими зрителями. Обещавший быть на состязании режиссер Никита Михалков в Екатеринбург приехать не смог. В VIP-секторе корреспондент заметил и мецената Андрея Симановского («Сима-ленд»). Он был рядом с мэром Алексеем Орловым, который пришел с супругой, и сенатором Виктором Шептием. Романов в поединке с Чжаосинем лидировал полтора раунда: прижимал Чжаосиня к канатам, совершил несколько попаданий и отправил китайского оппонента в нокдаун. Однако уже в начале второго раунда неожиданно был нокаутирован. А Абдуллаев победил. В стартовых раундах он забрал инициативу у Гутьерреса, хотя венесуэлец пытался отвечать на каждую атаку и даже разбил Абдуллаеву нос. Победителем российский спортсмен стал единогласным решением судей. Он будет претендовать на титул WBA в легком весе (до 61,2 кг).
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© Служба новостей «URA.RU»
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