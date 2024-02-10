ВЦИОМ спрогнозировал итоги выборов президента, если бы их провели сейчас

Кандидат Владимир Путин победил бы на выборах президента России, если бы их проводили на месяц раньше. За него готовы проголосовать 75% россиян. Это следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян», — заявили исследовательском центре. Отмечается, что о предстоящих выборах осведомлены 85% граждан.
Уточняется, что за выдвиженца от партии «Новые люди» Вячеслава Даванкова готовы проголосовать 5% граждан. Также за кандидатов от КПРФ Николая Харитонова и ЛДПР — Леонида Слуцкого готовы отдать голоса по 4% опрошенных россиян.
Кандидат Владимир Путин победил бы на выборах президента России, если бы их проводили на месяц раньше. За него готовы проголосовать 75% россиян. Это следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян», — заявили исследовательском центре. Отмечается, что о предстоящих выборах осведомлены 85% граждан. Уточняется, что за выдвиженца от партии «Новые люди» Вячеслава Даванкова готовы проголосовать 5% граждан. Также за кандидатов от КПРФ Николая Харитонова и ЛДПР — Леонида Слуцкого готовы отдать голоса по 4% опрошенных россиян. Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта. Центризбирком объявил о создании 276 избирательных участков за пределами РФ в 143 иностранных государствах.