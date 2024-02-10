ВЦИОМ спрогнозировал итоги выборов президента, если бы их провели сейчас

ВЦИОМ: Путин победит на выборах, если провести их сейчас
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ВЦИОМ спрогнозировал исход выборов президента-2024 Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Кандидат Владимир Путин победил бы на выборах президента России, если бы их проводили на месяц раньше. За него готовы проголосовать 75% россиян. Это следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян», — заявили исследовательском центре. Отмечается, что о предстоящих выборах осведомлены 85% граждан.

Уточняется, что за выдвиженца от партии «Новые люди» Вячеслава Даванкова готовы проголосовать 5% граждан. Также за кандидатов от КПРФ Николая Харитонова и ЛДПР — Леонида Слуцкого готовы отдать голоса по 4% опрошенных россиян.

Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта. Центризбирком объявил о создании 276 избирательных участков за пределами РФ в 143 иностранных государствах.

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Кандидат Владимир Путин победил бы на выборах президента России, если бы их проводили на месяц раньше. За него готовы проголосовать 75% россиян. Это следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян», — заявили исследовательском центре. Отмечается, что о предстоящих выборах осведомлены 85% граждан. Уточняется, что за выдвиженца от партии «Новые люди» Вячеслава Даванкова готовы проголосовать 5% граждан. Также за кандидатов от КПРФ Николая Харитонова и ЛДПР — Леонида Слуцкого готовы отдать голоса по 4% опрошенных россиян. Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта. Центризбирком объявил о создании 276 избирательных участков за пределами РФ в 143 иностранных государствах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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