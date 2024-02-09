В Перми произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
В Перми возле остановки «Братская» иномарка врезалась в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«В Перми 10 февраля на улице Братская возле остановки „Братская“ столкнулись автомобиль Hyundai и скорая помощь. Судя по всему, иномарка врезалась в скорую, когда та затормозила у пешеходного перехода», — говорится в сообщении читателя. К сообщению он прикрепил фото с места аварии.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
В Перми столкнулись иномарка и скорая помощь
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