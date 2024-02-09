09 февраля 2024

В Перми легковушка врезалась в скорую помощь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, дпс зима, экипаж гибдд
В Перми произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи Фото:

В Перми возле остановки «Братская» иномарка врезалась в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«В Перми 10 февраля на улице Братская возле остановки „Братская“ столкнулись автомобиль Hyundai и скорая помощь. Судя по всему, иномарка врезалась в скорую, когда та затормозила у пешеходного перехода», — говорится в сообщении читателя. К сообщению он прикрепил фото с места аварии.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

В Перми столкнулись иномарка и скорая помощь
В Перми столкнулись иномарка и скорая помощь
Фото:

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В Перми возле остановки «Братская» иномарка врезалась в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщил читатель URA.RU. «В Перми 10 февраля на улице Братская возле остановки „Братская“ столкнулись автомобиль Hyundai и скорая помощь. Судя по всему, иномарка врезалась в скорую, когда та затормозила у пешеходного перехода», — говорится в сообщении читателя. К сообщению он прикрепил фото с места аварии. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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