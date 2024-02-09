Омбудсмен ХМАО спасла мужчину без гражданства от незаконного выдворения из РФ

10 февраля 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

В ХМАО мужчина без гражданства оказался под угрозой выдворения из страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО мужчина без гражданства (апатрид), проживавший в Центре временного содержания, оказался под угрозой выдворения из страны по решению суда. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла ему остаться в России на законных основаниях, поскольку государство, гражданство которого он утратил, отказалось его принимать. Об этом URA.RU рассказали в аппарате омбудсмена. «К нам обратился мужчина, утративший гражданство одной из стран бывшего СССР. Он был помещен в сургутский ЦВС для депортации, где провел более года. По закону этот срок не должен превышать три месяца. К тому же, в государстве, гражданство которого заявитель утратил еще в 2007 году, заявили, что у страны нет оснований принимать его обратно. В итоге, сложилась патовая ситуация — его не было основания держать в ЦВС, но и депортация была невозможной», — сообщили в ведомстве. Омбудсмену удалось оказать содействие заявителю. Он покинул ЦВС и в дальнейшем сможет получить гражданство России либо восстановить свои права на родине. Источник в силовых структурах округа уточнил, что государство, отказавшееся принимать выдворяемого из РФ мужчину, — Азербайджан. «К сожалению, у нас в стране много жителей бывшего СССР, которые из-за ряда обстоятельств (например, находясь в местах лишения свободы) не могут обновить паспорт, и затем выходят из заключения со справкой. После того, как будет погашена судимость, такие граждане смогут претендовать на гражданство России либо попробовать вернуться на родину и получить гражданство Азербайджана», — отметил инсайдер. В аппарате омбудсмена не назвали причин, по которым заявитель оказался в ЦВС. Не уточнили и государство, паспорт которого он утратил, сославшись на защиту данных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО мужчина без гражданства (апатрид), проживавший в Центре временного содержания, оказался под угрозой выдворения из страны по решению суда. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла ему остаться в России на законных основаниях, поскольку государство, гражданство которого он утратил, отказалось его принимать. Об этом URA.RU рассказали в аппарате омбудсмена. «К нам обратился мужчина, утративший гражданство одной из стран бывшего СССР. Он был помещен в сургутский ЦВС для депортации, где провел более года. По закону этот срок не должен превышать три месяца. К тому же, в государстве, гражданство которого заявитель утратил еще в 2007 году, заявили, что у страны нет оснований принимать его обратно. В итоге, сложилась патовая ситуация — его не было основания держать в ЦВС, но и депортация была невозможной», — сообщили в ведомстве. Омбудсмену удалось оказать содействие заявителю. Он покинул ЦВС и в дальнейшем сможет получить гражданство России либо восстановить свои права на родине. Источник в силовых структурах округа уточнил, что государство, отказавшееся принимать выдворяемого из РФ мужчину, — Азербайджан. «К сожалению, у нас в стране много жителей бывшего СССР, которые из-за ряда обстоятельств (например, находясь в местах лишения свободы) не могут обновить паспорт, и затем выходят из заключения со справкой. После того, как будет погашена судимость, такие граждане смогут претендовать на гражданство России либо попробовать вернуться на родину и получить гражданство Азербайджана», — отметил инсайдер. В аппарате омбудсмена не назвали причин, по которым заявитель оказался в ЦВС. Не уточнили и государство, паспорт которого он утратил, сославшись на защиту данных.