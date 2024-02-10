Президент Венгрии сообщила, что уходит в отставку

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Каталин Новак извинилась перед гражданами за решение помиловать педофила Фото:

Президент Венгрии Каталин Новак сообщила о намерении уйти в отставку. Такое решение она приняла после того, как помиловала осужденного за педофилию, что вызвало негодование общественности. Об этом написали в издании Index.

«Сегодня я обращаюсь к вам в последний раз как глава государства, я ухожу в отставку с поста президента республики», — заявила Каталин Новак. Также она принесла извинения всем, кого задела своим решением о помиловании преступника.

Ранее Новак помиловала замдиректора одного из детских домов, который был фигурантом по делу о педофилии. После этого все оппозиционные политики Венгрии требовали отставки главы государства.

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Президент Венгрии Каталин Новак сообщила о намерении уйти в отставку. Такое решение она приняла после того, как помиловала осужденного за педофилию, что вызвало негодование общественности. Об этом написали в издании Index. «Сегодня я обращаюсь к вам в последний раз как глава государства, я ухожу в отставку с поста президента республики», — заявила Каталин Новак. Также она принесла извинения всем, кого задела своим решением о помиловании преступника. Ранее Новак помиловала замдиректора одного из детских домов, который был фигурантом по делу о педофилии. После этого все оппозиционные политики Венгрии требовали отставки главы государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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