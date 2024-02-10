Президент Венгрии сообщила, что уходит в отставку

Президент Венгрии Каталин Новак сообщила о намерении уйти в отставку. Такое решение она приняла после того, как помиловала осужденного за педофилию, что вызвало негодование общественности. Об этом написали в издании Index.
«Сегодня я обращаюсь к вам в последний раз как глава государства, я ухожу в отставку с поста президента республики», — заявила Каталин Новак. Также она принесла извинения всем, кого задела своим решением о помиловании преступника.
Ранее Новак помиловала замдиректора одного из детских домов, который был фигурантом по делу о педофилии. После этого все оппозиционные политики Венгрии требовали отставки главы государства.
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