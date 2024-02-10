Зеленский представил новый состав Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил новый состав Генштаба ВСУ. Руководителями назначены генералы Алексей Шевченко, Владимир Горбатюк и Михаил Драпатый.
«Заместитель начальника Генштаба ВСУ [Сергей Наев] утвердил кандидатуры бригадного генерала Владимира Горбатюка — его направление — оперативная работа, работа штабов, планирование, управление, <…> бригадный генерал Алексей Шевченко — его направление — логистика, максимальное качество логистики в нашей армии, бригадный генерал Михаил Драпатый — он будет отвечать за подготовку, качественную подготовку наших военных», — сообщил Владимир Зеленский. Сообщение опубликовано в telegram-канале украинского лидера.
После отставки Валерия Залужного с должности главкома украинской армией в ВСУ начались кадровые перестановки. Так, новым главнокомандующим стал Александр Сырский, а командиром сухопутных войск — замминистра обороны страны Александр Павлюк.
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