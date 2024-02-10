Зеленский представил новый состав Генштаба ВСУ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Владимир Зеленский сообщил о новом составе украинского Генштаба Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил новый состав Генштаба ВСУ. Руководителями назначены генералы Алексей Шевченко, Владимир Горбатюк и Михаил Драпатый.

«Заместитель начальника Генштаба ВСУ [Сергей Наев] утвердил кандидатуры бригадного генерала Владимира Горбатюка — его направление — оперативная работа, работа штабов, планирование, управление, <…> бригадный генерал Алексей Шевченко — его направление — логистика, максимальное качество логистики в нашей армии, бригадный генерал Михаил Драпатый — он будет отвечать за подготовку, качественную подготовку наших военных», — сообщил Владимир Зеленский. Сообщение опубликовано в telegram-канале украинского лидера.

После отставки Валерия Залужного с должности главкома украинской армией в ВСУ начались кадровые перестановки. Так, новым главнокомандующим стал Александр Сырский, а командиром сухопутных войск — замминистра обороны страны Александр Павлюк.

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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил новый состав Генштаба ВСУ. Руководителями назначены генералы Алексей Шевченко, Владимир Горбатюк и Михаил Драпатый. «Заместитель начальника Генштаба ВСУ [Сергей Наев] утвердил кандидатуры бригадного генерала Владимира Горбатюка — его направление — оперативная работа, работа штабов, планирование, управление, <…> бригадный генерал Алексей Шевченко — его направление — логистика, максимальное качество логистики в нашей армии, бригадный генерал Михаил Драпатый — он будет отвечать за подготовку, качественную подготовку наших военных», — сообщил Владимир Зеленский. Сообщение опубликовано в telegram-канале украинского лидера. После отставки Валерия Залужного с должности главкома украинской армией в ВСУ начались кадровые перестановки. Так, новым главнокомандующим стал Александр Сырский, а командиром сухопутных войск — замминистра обороны страны Александр Павлюк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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