В Нижнем Тагиле утром 10 февраля на улице Металлургов, 50А стая собак едва не загрызла маленькую девочку. Однако ей на помощь пришла женщина, которая разогнала животных. Информация об этом появилась в соцсетях.
«В Нижнем Тагиле девочка-подросток едва не стала жертвой стаи агрессивных бездомных собак. Произошло это утром, 10 февраля, в 09:30, у дома № 50А на улице Металлургов. Трагедии удалось избежать благодаря случайной прохожей. Заметив, что происходит, женщина тут же поспешила на помощь беззащитному ребенку», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
В тексте сказано, что это не первый случай нападения собак в этом дворе. Местные жители желают, чтобы агрессивных собак поскорее убрали с улиц.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.