В Нижнем Тагиле стая собак едва не загрызла ребенка. Видео

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Клипарт. Екатеринбург, собака, бездомные животные, бродячие животные
От стаи собак девочку спасла случайная прохожая (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле утром 10 февраля на улице Металлургов, 50А стая собак едва не загрызла маленькую девочку. Однако ей на помощь пришла женщина, которая разогнала животных. Информация об этом появилась в соцсетях.

«В Нижнем Тагиле девочка-подросток едва не стала жертвой стаи агрессивных бездомных собак. Произошло это утром, 10 февраля, в 09:30, у дома № 50А на улице Металлургов. Трагедии удалось избежать благодаря случайной прохожей. Заметив, что происходит, женщина тут же поспешила на помощь беззащитному ребенку», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

В тексте сказано, что это не первый случай нападения собак в этом дворе. Местные жители желают, чтобы агрессивных собак поскорее убрали с улиц.

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В Нижнем Тагиле утром 10 февраля на улице Металлургов, 50А стая собак едва не загрызла маленькую девочку. Однако ей на помощь пришла женщина, которая разогнала животных. Информация об этом появилась в соцсетях. «В Нижнем Тагиле девочка-подросток едва не стала жертвой стаи агрессивных бездомных собак. Произошло это утром, 10 февраля, в 09:30, у дома № 50А на улице Металлургов. Трагедии удалось избежать благодаря случайной прохожей. Заметив, что происходит, женщина тут же поспешила на помощь беззащитному ребенку», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В тексте сказано, что это не первый случай нападения собак в этом дворе. Местные жители желают, чтобы агрессивных собак поскорее убрали с улиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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