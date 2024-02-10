В Нижнем Тагиле стая собак едва не загрызла ребенка. Видео

10 февраля 2024 в 22:24 Размер текста - 17 +

От стаи собак девочку спасла случайная прохожая (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле утром 10 февраля на улице Металлургов, 50А стая собак едва не загрызла маленькую девочку. Однако ей на помощь пришла женщина, которая разогнала животных. Информация об этом появилась в соцсетях. «В Нижнем Тагиле девочка-подросток едва не стала жертвой стаи агрессивных бездомных собак. Произошло это утром, 10 февраля, в 09:30, у дома № 50А на улице Металлургов. Трагедии удалось избежать благодаря случайной прохожей. Заметив, что происходит, женщина тут же поспешила на помощь беззащитному ребенку», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В тексте сказано, что это не первый случай нападения собак в этом дворе. Местные жители желают, чтобы агрессивных собак поскорее убрали с улиц.

В Нижнем Тагиле утром 10 февраля на улице Металлургов, 50А стая собак едва не загрызла маленькую девочку. Однако ей на помощь пришла женщина, которая разогнала животных. Информация об этом появилась в соцсетях. «В Нижнем Тагиле девочка-подросток едва не стала жертвой стаи агрессивных бездомных собак. Произошло это утром, 10 февраля, в 09:30, у дома № 50А на улице Металлургов. Трагедии удалось избежать благодаря случайной прохожей. Заметив, что происходит, женщина тут же поспешила на помощь беззащитному ребенку», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В тексте сказано, что это не первый случай нападения собак в этом дворе. Местные жители желают, чтобы агрессивных собак поскорее убрали с улиц.