Происшествия В Ростове-на-Дону мужчина напал на двух девочек 10 февраля 2024 в 23:27 Размер текста - 17 + Мужчина сбежал, когда девочки закричали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ростове-на-Дону мужчина попытался применить насилие к двум несовершеннолетним девочкам. Сейчас полиция ищет нападавшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области. «В отдел полиции поступило сообщение местной жительницы о том, что неизвестный гражданин следовал за двумя детьми в подъезд многоквартирного дома, расположенного на улице Брестской города Ростова-на-Дону, предварительно поджидав девочек у входа. Войдя в подъезд, он попытался применить насилие к несовершеннолетним», — сообщение пресс-службы ведомства передает РИА Новости. Там дополнили, что девочки закричали, поэтому мужчина испугался и убежал. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию нападавшего. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства инцидента. Ранее в небольшом городе Шахты в Ростовской области пропал ребенок, передает телеканал 360. Сообщалось, что маленькую девочку увел с детской площадки неизвестный. Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что пропавшего ребенка обнаружили у дома предполагаемого похитителя. Мужчину задержали. В Ростове-на-Дону мужчина попытался применить насилие к двум несовершеннолетним девочкам. Сейчас полиция ищет нападавшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области. «В отдел полиции поступило сообщение местной жительницы о том, что неизвестный гражданин следовал за двумя детьми в подъезд многоквартирного дома, расположенного на улице Брестской города Ростова-на-Дону, предварительно поджидав девочек у входа. Войдя в подъезд, он попытался применить насилие к несовершеннолетним», — сообщение пресс-службы ведомства передает РИА Новости. Там дополнили, что девочки закричали, поэтому мужчина испугался и убежал. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию нападавшего. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства инцидента. Ранее в небольшом городе Шахты в Ростовской области пропал ребенок, передает телеканал 360. Сообщалось, что маленькую девочку увел с детской площадки неизвестный. Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что пропавшего ребенка обнаружили у дома предполагаемого похитителя. Мужчину задержали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям