10 февраля 2024

В Ростове-на-Дону мужчина напал на двух девочек

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и пенсионеры. Курган, зима, девочки, дети, ученицы
Мужчина сбежал, когда девочки закричали Фото:

В Ростове-на-Дону мужчина попытался применить насилие к двум несовершеннолетним девочкам. Сейчас полиция ищет нападавшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

«В отдел полиции поступило сообщение местной жительницы о том, что неизвестный гражданин следовал за двумя детьми в подъезд многоквартирного дома, расположенного на улице Брестской города Ростова-на-Дону, предварительно поджидав девочек у входа. Войдя в подъезд, он попытался применить насилие к несовершеннолетним», — сообщение пресс-службы ведомства передает РИА Новости.

Там дополнили, что девочки закричали, поэтому мужчина испугался и убежал. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию нападавшего. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в небольшом городе Шахты в Ростовской области пропал ребенок, передает телеканал 360. Сообщалось, что маленькую девочку увел с детской площадки неизвестный. Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что пропавшего ребенка обнаружили у дома предполагаемого похитителя. Мужчину задержали.

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В Ростове-на-Дону мужчина попытался применить насилие к двум несовершеннолетним девочкам. Сейчас полиция ищет нападавшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области. «В отдел полиции поступило сообщение местной жительницы о том, что неизвестный гражданин следовал за двумя детьми в подъезд многоквартирного дома, расположенного на улице Брестской города Ростова-на-Дону, предварительно поджидав девочек у входа. Войдя в подъезд, он попытался применить насилие к несовершеннолетним», — сообщение пресс-службы ведомства передает РИА Новости. Там дополнили, что девочки закричали, поэтому мужчина испугался и убежал. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию нападавшего. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства инцидента. Ранее в небольшом городе Шахты в Ростовской области пропал ребенок, передает телеканал 360. Сообщалось, что маленькую девочку увел с детской площадки неизвестный. Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что пропавшего ребенка обнаружили у дома предполагаемого похитителя. Мужчину задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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