В городе Элиста Республика Калмыкия 10 февраля неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг. Об этом сообщает служба «112».
«В Элисте неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находится на первом этаже жилого дома», — сообщает «112», ссылаясь на источник. По предварительным данным, один человек погиб и еще двое пострадали. На месте работают правоохранители.
По информации SHOT, взрыв произошел на первом этаже дома на улице Клыкова 77/В. По этому адресу располагается офис Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива».
UPD (22:10 по мск): мэр Элисты Шафран Тепшинов выехал на место происшествия. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
URA.RU направило запрос в правоохранительные органы. Ответ на него ожидается.
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