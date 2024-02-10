Происшествия «112»: в Элисте мужчина взорвал центр медиации. Фото 10 февраля 2024 в 23:48 Размер текста - 17 + Взрыв произошел в офисе Центра медиации (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В городе Элиста Республика Калмыкия 10 февраля неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг. Об этом сообщает служба «112». «В Элисте неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находится на первом этаже жилого дома», — сообщает «112», ссылаясь на источник. По предварительным данным, один человек погиб и еще двое пострадали. На месте работают правоохранители. По информации SHOT, взрыв произошел на первом этаже дома на улице Клыкова 77/В. По этому адресу располагается офис Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива». UPD (22:10 по мск): мэр Элисты Шафран Тепшинов выехал на место происшествия. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. URA.RU направило запрос в правоохранительные органы. Ответ на него ожидается. кадры с места происшествия соцсети центр медиации находится на первом этаже жилого дома соцсети В городе Элиста Республика Калмыкия 10 февраля неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг. Об этом сообщает служба «112». «В Элисте неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находится на первом этаже жилого дома», — сообщает «112», ссылаясь на источник. По предварительным данным, один человек погиб и еще двое пострадали. На месте работают правоохранители. По информации SHOT, взрыв произошел на первом этаже дома на улице Клыкова 77/В. По этому адресу располагается офис Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива». UPD (22:10 по мск): мэр Элисты Шафран Тепшинов выехал на место происшествия. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. URA.RU направило запрос в правоохранительные органы. Ответ на него ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям