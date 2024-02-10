10 февраля 2024

«112»: в Элисте мужчина взорвал центр медиации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв произошел в офисе Центра медиации (архивное фото) Фото:

В городе Элиста Республика Калмыкия 10 февраля неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг. Об этом сообщает служба «112».

«В Элисте неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находится на первом этаже жилого дома», — сообщает «112», ссылаясь на источник. По предварительным данным, один человек погиб и еще двое пострадали. На месте работают правоохранители.

По информации SHOT, взрыв произошел на первом этаже дома на улице Клыкова 77/В. По этому адресу располагается офис Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива».

UPD (22:10 по мск): мэр Элисты Шафран Тепшинов выехал на место происшествия. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

URA.RU направило запрос в правоохранительные органы. Ответ на него ожидается.

кадры с места происшествия
кадры с места происшествия
центр медиации находится на первом этаже жилого дома
центр медиации находится на первом этаже жилого дома

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В городе Элиста Республика Калмыкия 10 февраля неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг. Об этом сообщает служба «112». «В Элисте неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находится на первом этаже жилого дома», — сообщает «112», ссылаясь на источник. По предварительным данным, один человек погиб и еще двое пострадали. На месте работают правоохранители. По информации SHOT, взрыв произошел на первом этаже дома на улице Клыкова 77/В. По этому адресу располагается офис Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива». UPD (22:10 по мск): мэр Элисты Шафран Тепшинов выехал на место происшествия. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. URA.RU направило запрос в правоохранительные органы. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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