10 февраля 2024

Советник Орбана раскритиковал Запад за нежелание говорить с РФ

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, рукопожатие, встреча, переговоры, сделка, дипломаты, договор, бизнесмены
Властям Запада необходимо начать переговоры с Москвой, заявил Балаш Орбан Фото:

Власти Запада совершают ошибку, так как не хотят договориться о переговорах с Россией. Такое мнение выразил 10 февраля советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — Балаш Орбан.

«Мы должны говорить с россиянами и начать переговоры. Главы западных государств и правительств отказываются это делать. Они не хотят говорить с Москвой. На наш взгляд, это ошибка», — сказал Орбан изданию Exxpress. Он также заявил, что нужно долгосрочно заключить соглашение между США, Европой и РФ, которое затронет Украину.

Генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что Запад не дает Киеву идти к диалогу с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что страны продолжают поставлять ВСУ все более смертоносное вооружение для борьбы с РФ. При этом Москва всегда была настроена на переговоры, передает телеканал 360.

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Власти Запада совершают ошибку, так как не хотят договориться о переговорах с Россией. Такое мнение выразил 10 февраля советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — Балаш Орбан. «Мы должны говорить с россиянами и начать переговоры. Главы западных государств и правительств отказываются это делать. Они не хотят говорить с Москвой. На наш взгляд, это ошибка», — сказал Орбан изданию Exxpress. Он также заявил, что нужно долгосрочно заключить соглашение между США, Европой и РФ, которое затронет Украину. Генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что Запад не дает Киеву идти к диалогу с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что страны продолжают поставлять ВСУ все более смертоносное вооружение для борьбы с РФ. При этом Москва всегда была настроена на переговоры, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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