Советник Орбана раскритиковал Запад за нежелание говорить с РФ

11 февраля 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

Властям Запада необходимо начать переговоры с Москвой, заявил Балаш Орбан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Запада совершают ошибку, так как не хотят договориться о переговорах с Россией. Такое мнение выразил 10 февраля советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — Балаш Орбан. «Мы должны говорить с россиянами и начать переговоры. Главы западных государств и правительств отказываются это делать. Они не хотят говорить с Москвой. На наш взгляд, это ошибка», — сказал Орбан изданию Exxpress. Он также заявил, что нужно долгосрочно заключить соглашение между США, Европой и РФ, которое затронет Украину. Генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что Запад не дает Киеву идти к диалогу с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что страны продолжают поставлять ВСУ все более смертоносное вооружение для борьбы с РФ. При этом Москва всегда была настроена на переговоры, передает телеканал 360.

Власти Запада совершают ошибку, так как не хотят договориться о переговорах с Россией. Такое мнение выразил 10 февраля советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — Балаш Орбан. «Мы должны говорить с россиянами и начать переговоры. Главы западных государств и правительств отказываются это делать. Они не хотят говорить с Москвой. На наш взгляд, это ошибка», — сказал Орбан изданию Exxpress. Он также заявил, что нужно долгосрочно заключить соглашение между США, Европой и РФ, которое затронет Украину. Генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что Запад не дает Киеву идти к диалогу с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что страны продолжают поставлять ВСУ все более смертоносное вооружение для борьбы с РФ. При этом Москва всегда была настроена на переговоры, передает телеканал 360.