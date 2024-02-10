У бара в Екатеринбурге произошла драка с перестрелкой. Видео

11 февраля 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

Пуля попала в машину такси (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU У бара «Огонек» в Екатеринбурге произошла драка с перестрелкой. Пуля попала в такси, которое стояло рядом. Об этом сообщили очевидцы. «Минувшей ночью у „Огонька“ произошла драка с перестрелкой. Пуля точно попала в такси», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+». По словам очевидцев, мужчина и женщина вышли на улицу, там возникла ссора, за которой последовала драка. На помощь девушке пришли посетители клуба, но мужчина достал пистолет. Куда и как он стрелял — неизвестно, сказано в тексте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Свердловской области. Ответ ожидается.

У бара «Огонек» в Екатеринбурге произошла драка с перестрелкой. Пуля попала в такси, которое стояло рядом. Об этом сообщили очевидцы. «Минувшей ночью у „Огонька“ произошла драка с перестрелкой. Пуля точно попала в такси», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+». По словам очевидцев, мужчина и женщина вышли на улицу, там возникла ссора, за которой последовала драка. На помощь девушке пришли посетители клуба, но мужчина достал пистолет. Куда и как он стрелял — неизвестно, сказано в тексте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Свердловской области. Ответ ожидается.