10 февраля 2024

У бара в Екатеринбурге произошла драка с перестрелкой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Пуля попала в машину такси (архивное фото) Фото:

У бара «Огонек» в Екатеринбурге произошла драка с перестрелкой. Пуля попала в такси, которое стояло рядом. Об этом сообщили очевидцы.

«Минувшей ночью у „Огонька“ произошла драка с перестрелкой. Пуля точно попала в такси», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+».

По словам очевидцев, мужчина и женщина вышли на улицу, там возникла ссора, за которой последовала драка. На помощь девушке пришли посетители клуба, но мужчина достал пистолет. Куда и как он стрелял — неизвестно, сказано в тексте.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Свердловской области. Ответ ожидается.

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У бара «Огонек» в Екатеринбурге произошла драка с перестрелкой. Пуля попала в такси, которое стояло рядом. Об этом сообщили очевидцы. «Минувшей ночью у „Огонька“ произошла драка с перестрелкой. Пуля точно попала в такси», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+». По словам очевидцев, мужчина и женщина вышли на улицу, там возникла ссора, за которой последовала драка. На помощь девушке пришли посетители клуба, но мужчина достал пистолет. Куда и как он стрелял — неизвестно, сказано в тексте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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