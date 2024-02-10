Орбан обвинил Евросоюз в несерьезности

11 февраля 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

По мнению Орбана России нет смысла нападать на европейские страны Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Европейский союз ослаблен, чтобы Россия воспринимала его действия серьезно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Дело не в доверии, наша проблема в отсутствии силы. Мы, европейцы, недостаточно сильные, чтобы россияне воспринимали нас всерьез», — приводит слова Орбана издание Die Presse. Разговор об этом был затронут в ходе беседы премьер-министра Венгрии с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем. Виктор Орбан считает, что России необходимо дать понять, что европейцы готовы соблюдать интересы обеих сторон. Кроме того, он утверждает, что Москва не несет какой-либо военной угрозы Европе, так как не станет нападать на члена НАТО. Поэтому Украина не дает европейцам никакой дополнительной безопасности.

Европейский союз ослаблен, чтобы Россия воспринимала его действия серьезно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Дело не в доверии, наша проблема в отсутствии силы. Мы, европейцы, недостаточно сильные, чтобы россияне воспринимали нас всерьез», — приводит слова Орбана издание Die Presse. Разговор об этом был затронут в ходе беседы премьер-министра Венгрии с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем. Виктор Орбан считает, что России необходимо дать понять, что европейцы готовы соблюдать интересы обеих сторон. Кроме того, он утверждает, что Москва не несет какой-либо военной угрозы Европе, так как не станет нападать на члена НАТО. Поэтому Украина не дает европейцам никакой дополнительной безопасности.