10 февраля 2024

Орбан обвинил Евросоюз в несерьезности

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
По мнению Орбана России нет смысла нападать на европейские страны Фото:

Европейский союз ослаблен, чтобы Россия воспринимала его действия серьезно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Дело не в доверии, наша проблема в отсутствии силы. Мы, европейцы, недостаточно сильные, чтобы россияне воспринимали нас всерьез», — приводит слова Орбана издание Die Presse. Разговор об этом был затронут в ходе беседы премьер-министра Венгрии с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем.

Виктор Орбан считает, что России необходимо дать понять, что европейцы готовы соблюдать интересы обеих сторон. Кроме того, он утверждает, что Москва не несет какой-либо военной угрозы Европе, так как не станет нападать на члена НАТО. Поэтому Украина не дает европейцам никакой дополнительной безопасности.

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Европейский союз ослаблен, чтобы Россия воспринимала его действия серьезно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Дело не в доверии, наша проблема в отсутствии силы. Мы, европейцы, недостаточно сильные, чтобы россияне воспринимали нас всерьез», — приводит слова Орбана издание Die Presse. Разговор об этом был затронут в ходе беседы премьер-министра Венгрии с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем. Виктор Орбан считает, что России необходимо дать понять, что европейцы готовы соблюдать интересы обеих сторон. Кроме того, он утверждает, что Москва не несет какой-либо военной угрозы Европе, так как не станет нападать на члена НАТО. Поэтому Украина не дает европейцам никакой дополнительной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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