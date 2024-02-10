10 февраля 2024

Economist: успешная оборона РФ заставляет НАТО менять свою тактику

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Парад Победы 2023 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, десантники, десант, военные, солдаты, строй, парад победы, парад, военный
ВС РФ привели НАТО к выбору новой стратегии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Успешная оборона РФ в спецоперации на Украине привела НАТО к изменению своей оборонной стратегии. Об этом сообщает журнал The Economist.

«Российские оборонительные сооружения на востоке и юге Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился ускорить строительство оборонных сооружений. Возведение сооружений и укрытий ускорила и Польша, а о создании „линии обороны“ договорились Латвия, Эстония и Литва», — пишет издание.

В статье говорится, что это ставит перед странами НАТО, которые выбирали другую стратегию, дилемму. Члены альянса предпочитали эластичную оборону, направленную на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных для себя позициях.

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Успешная оборона РФ в спецоперации на Украине привела НАТО к изменению своей оборонной стратегии. Об этом сообщает журнал The Economist. «Российские оборонительные сооружения на востоке и юге Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился ускорить строительство оборонных сооружений. Возведение сооружений и укрытий ускорила и Польша, а о создании „линии обороны“ договорились Латвия, Эстония и Литва», — пишет издание. В статье говорится, что это ставит перед странами НАТО, которые выбирали другую стратегию, дилемму. Члены альянса предпочитали эластичную оборону, направленную на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных для себя позициях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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