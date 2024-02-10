Economist: успешная оборона РФ заставляет НАТО менять свою тактику

11 февраля 2024 в 05:58 Размер текста - 17 +

ВС РФ привели НАТО к выбору новой стратегии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Успешная оборона РФ в спецоперации на Украине привела НАТО к изменению своей оборонной стратегии. Об этом сообщает журнал The Economist. «Российские оборонительные сооружения на востоке и юге Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился ускорить строительство оборонных сооружений. Возведение сооружений и укрытий ускорила и Польша, а о создании „линии обороны“ договорились Латвия, Эстония и Литва», — пишет издание. В статье говорится, что это ставит перед странами НАТО, которые выбирали другую стратегию, дилемму. Члены альянса предпочитали эластичную оборону, направленную на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных для себя позициях.

Успешная оборона РФ в спецоперации на Украине привела НАТО к изменению своей оборонной стратегии. Об этом сообщает журнал The Economist. «Российские оборонительные сооружения на востоке и юге Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился ускорить строительство оборонных сооружений. Возведение сооружений и укрытий ускорила и Польша, а о создании „линии обороны“ договорились Латвия, Эстония и Литва», — пишет издание. В статье говорится, что это ставит перед странами НАТО, которые выбирали другую стратегию, дилемму. Члены альянса предпочитали эластичную оборону, направленную на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных для себя позициях.