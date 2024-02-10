10 февраля 2024
09 февраля 2024

Житель ЯНАО раскрыл, где он поймал большой улов в холода. Фото

Житель ЯНАО поймал на Етыпуре большой улов в -26 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Ямалец поймал щуку на реке Етыпур Фото:

Ямалец 10 февраля выловил большое количество щук на реке Етыпур в -26 градусов. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Рыбалка на Етыпуре. Клевало хорошо», — написал Антон Журавлев во «ВКонтакте» в группе «Рыбалка Ноябрьск». Там же он опубликовал фотографии своего улова.

Ранее ямальский рыбак Андрей Бабичук поймал мелкую щуку и крупных окуней. В соцсети он рассказал, что рыбачил на реке Етыпур, но дорога до нее оказалось опасной.

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Ямалец 10 февраля выловил большое количество щук на реке Етыпур в -26 градусов. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Рыбалка на Етыпуре. Клевало хорошо», — написал Антон Журавлев во «ВКонтакте» в группе «Рыбалка Ноябрьск». Там же он опубликовал фотографии своего улова. Ранее ямальский рыбак Андрей Бабичук поймал мелкую щуку и крупных окуней. В соцсети он рассказал, что рыбачил на реке Етыпур, но дорога до нее оказалось опасной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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