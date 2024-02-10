Ямалец поймал щуку на реке Етыпур
Ямалец 10 февраля выловил большое количество щук на реке Етыпур в -26 градусов. Об этом он сообщил в социальных сетях.
«Рыбалка на Етыпуре. Клевало хорошо», — написал Антон Журавлев во «ВКонтакте» в группе «Рыбалка Ноябрьск». Там же он опубликовал фотографии своего улова.
Ранее ямальский рыбак Андрей Бабичук поймал мелкую щуку и крупных окуней. В соцсети он рассказал, что рыбачил на реке Етыпур, но дорога до нее оказалось опасной.
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