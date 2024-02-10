10 февраля 2024
09 февраля 2024

Курганский суд вынес приговор иностранцам, попавшим пешком в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил иностранцев к лишению свободы Фото:

Петуховский районный суд приговорил трех граждан Азербайджана, которые перешли границу Казахстана с Россией, к лишению свободы. Об этом сообщается в материалах дела.

«Признать виновными в совершении преступления трех граждан Азербайджана. Приговорить к лишению свободы на год и пять месяцев, год и шесть месяцев, год и восемь месяцев с отбыванием срока в колонии-поселении», — говорится в документе.

Виновные, которым был запрещен въезд на территорию РФ, сговорились и пешком пересекли границу. Они сделали это для того, чтобы устроиться на работу и жить в России. В суде мужчины согласились с обвинением.

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Петуховский районный суд приговорил трех граждан Азербайджана, которые перешли границу Казахстана с Россией, к лишению свободы. Об этом сообщается в материалах дела. «Признать виновными в совершении преступления трех граждан Азербайджана. Приговорить к лишению свободы на год и пять месяцев, год и шесть месяцев, год и восемь месяцев с отбыванием срока в колонии-поселении», — говорится в документе. Виновные, которым был запрещен въезд на территорию РФ, сговорились и пешком пересекли границу. Они сделали это для того, чтобы устроиться на работу и жить в России. В суде мужчины согласились с обвинением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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