Курганский суд вынес приговор иностранцам, попавшим пешком в Россию

11 февраля 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

Суд приговорил иностранцев к лишению свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Петуховский районный суд приговорил трех граждан Азербайджана, которые перешли границу Казахстана с Россией, к лишению свободы. Об этом сообщается в материалах дела. «Признать виновными в совершении преступления трех граждан Азербайджана. Приговорить к лишению свободы на год и пять месяцев, год и шесть месяцев, год и восемь месяцев с отбыванием срока в колонии-поселении», — говорится в документе. Виновные, которым был запрещен въезд на территорию РФ, сговорились и пешком пересекли границу. Они сделали это для того, чтобы устроиться на работу и жить в России. В суде мужчины согласились с обвинением.

Петуховский районный суд приговорил трех граждан Азербайджана, которые перешли границу Казахстана с Россией, к лишению свободы. Об этом сообщается в материалах дела. «Признать виновными в совершении преступления трех граждан Азербайджана. Приговорить к лишению свободы на год и пять месяцев, год и шесть месяцев, год и восемь месяцев с отбыванием срока в колонии-поселении», — говорится в документе. Виновные, которым был запрещен въезд на территорию РФ, сговорились и пешком пересекли границу. Они сделали это для того, чтобы устроиться на работу и жить в России. В суде мужчины согласились с обвинением.