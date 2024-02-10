Курганский суд вынес приговор иностранцам, попавшим пешком в Россию

Суд приговорил иностранцев к лишению свободы
Петуховский районный суд приговорил трех граждан Азербайджана, которые перешли границу Казахстана с Россией, к лишению свободы. Об этом сообщается в материалах дела.
«Признать виновными в совершении преступления трех граждан Азербайджана. Приговорить к лишению свободы на год и пять месяцев, год и шесть месяцев, год и восемь месяцев с отбыванием срока в колонии-поселении», — говорится в документе.
Виновные, которым был запрещен въезд на территорию РФ, сговорились и пешком пересекли границу. Они сделали это для того, чтобы устроиться на работу и жить в России. В суде мужчины согласились с обвинением.
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