В Приморье 22 человека отравились в кафе

11 февраля 2024 в 07:54 Размер текста - 17 +

Предварительно, причиной отравления стала некачественная еда в общепите (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Дальнереченске (Приморский край) за пять дней 22 человека обратились в больницу с признаками острого отравления. По предварительным данным местной прокуратуры, причиной отравления стала некачественная еда в одном из кафе. «Установлено, что в период с 5 по 10 февраля 2024 года в Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления», — говорится в telegram -канале прокуратуры Приморского края. В ходе опроса выяснилось, что люди могли отравиться едой в одном из заведений общепита. На данный момент в больнице находится 21 человек. Состояние пострадавших неизвестно. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в иркутском кафе шаурмой отравились 16 человек. После случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Дальнереченске (Приморский край) за пять дней 22 человека обратились в больницу с признаками острого отравления. По предварительным данным местной прокуратуры, причиной отравления стала некачественная еда в одном из кафе. «Установлено, что в период с 5 по 10 февраля 2024 года в Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления», — говорится в telegram-канале прокуратуры Приморского края. В ходе опроса выяснилось, что люди могли отравиться едой в одном из заведений общепита. На данный момент в больнице находится 21 человек. Состояние пострадавших неизвестно. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в иркутском кафе шаурмой отравились 16 человек. После случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).