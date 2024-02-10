10 февраля 2024

В Приморье 22 человека отравились в кафе

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Предварительно, причиной отравления стала некачественная еда в общепите (архивное фото) Фото:

В Дальнереченске (Приморский край) за пять дней 22 человека обратились в больницу с признаками острого отравления. По предварительным данным местной прокуратуры, причиной отравления стала некачественная еда в одном из кафе.

«Установлено, что в период с 5 по 10 февраля 2024 года в Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления», — говорится в telegram-канале прокуратуры Приморского края. В ходе опроса выяснилось, что люди могли отравиться едой в одном из заведений общепита.

На данный момент в больнице находится 21 человек. Состояние пострадавших неизвестно. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в иркутском кафе шаурмой отравились 16 человек. После случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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В Дальнереченске (Приморский край) за пять дней 22 человека обратились в больницу с признаками острого отравления. По предварительным данным местной прокуратуры, причиной отравления стала некачественная еда в одном из кафе. «Установлено, что в период с 5 по 10 февраля 2024 года в Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления», — говорится в telegram-канале прокуратуры Приморского края. В ходе опроса выяснилось, что люди могли отравиться едой в одном из заведений общепита. На данный момент в больнице находится 21 человек. Состояние пострадавших неизвестно. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в иркутском кафе шаурмой отравились 16 человек. После случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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