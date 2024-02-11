Американский журналист Такер Карлсон сам связался с Кремлем, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин быстро согласился на беседу с журналистом.
«Он (Такер Карлсон — прим. URA.RU) сам вышел на нас. Он сам предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы <…> посмотрели, насколько сбалансировано он освещает те или иные вопросы», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Корреспондент опубликовал видео
По словам Пескова, Кремль после просмотров материалов пришел к выводу, что президенту необходимо дать интервью Карлсону. Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин быстро согласился. Он отметил, что интервью журналисту добавило популярности во всем мире.
Ночью 9 февраля Карлсон опубликовал интервью с Путиным. Профессор кафедры исследований России и постсоветского пространства Университета Париж X Нантер Жан-Робер Равио сообщил, что интервью Путина весьма хорошо выверено именно под западную публику.
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