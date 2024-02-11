Песков раскрыл, как было организовано интервью Путина с Карлсоном. Видео

Песков: Карлсон сам предложил Кремлю взять интервью у Путина
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что интервью добавило Такеру Карлсону больше популярности в мире Фото:
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Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон сам связался с Кремлем, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин быстро согласился на беседу с журналистом.

«Он (Такер Карлсон — прим. URA.RU) сам вышел на нас. Он сам предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы <…> посмотрели, насколько сбалансировано он освещает те или иные вопросы», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Корреспондент опубликовал видео в своем telegram-канале.

По словам Пескова, Кремль после просмотров материалов пришел к выводу, что президенту необходимо дать интервью Карлсону. Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин быстро согласился. Он отметил, что интервью журналисту добавило популярности во всем мире.

Ночью 9 февраля Карлсон опубликовал интервью с Путиным. Профессор кафедры исследований России и постсоветского пространства Университета Париж X Нантер Жан-Робер Равио сообщил, что интервью Путина весьма хорошо выверено именно под западную публику.

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Американский журналист Такер Карлсон сам связался с Кремлем, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин быстро согласился на беседу с журналистом. «Он (Такер Карлсон — прим. URA.RU) сам вышел на нас. Он сам предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы <…> посмотрели, насколько сбалансировано он освещает те или иные вопросы», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Корреспондент опубликовал видео в своем telegram-канале. По словам Пескова, Кремль после просмотров материалов пришел к выводу, что президенту необходимо дать интервью Карлсону. Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин быстро согласился. Он отметил, что интервью журналисту добавило популярности во всем мире. Ночью 9 февраля Карлсон опубликовал интервью с Путиным. Профессор кафедры исследований России и постсоветского пространства Университета Париж X Нантер Жан-Робер Равио сообщил, что интервью Путина весьма хорошо выверено именно под западную публику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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