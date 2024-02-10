Общество В зоне СВО погиб боец эвакуационной группы из Пермского края 11 февраля 2024 в 13:08 Размер текста - 17 + Прикамский военнослужащий погиб в конце января Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения спецоперации погиб боец эвакуационной группы Александр Одинцов из Карагайского округа Пермского края. Об этом сообщила мэрия территории. «При выполнении боевой задачи на СВО 21 января погиб наш земляк из Шумихи Александр Одинцов. Он работал в составе эвакуационной группы», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Одинцов работал в Агрофирме «Победа», заботился о своей престарелой матери. В декабре прошлого года он принял решение стать участником специальной военной операции ВС РФ. Прощание с военнослужащим состоится 12 февраля в доме культуры села Нердва по улице Советской в 11:00 часов. Митинг пройдет по тому же адресу в 13:00. Александр Одинцов отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ Фото: группа VK администрации Карагайского округа, https://vk.com/karagai_official?ysclid=lsh7oyzbje580434843 В зоне проведения спецоперации погиб боец эвакуационной группы Александр Одинцов из Карагайского округа Пермского края. Об этом сообщила мэрия территории. «При выполнении боевой задачи на СВО 21 января погиб наш земляк из Шумихи Александр Одинцов. Он работал в составе эвакуационной группы», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Одинцов работал в Агрофирме «Победа», заботился о своей престарелой матери. В декабре прошлого года он принял решение стать участником специальной военной операции ВС РФ. Прощание с военнослужащим состоится 12 февраля в доме культуры села Нердва по улице Советской в 11:00 часов. Митинг пройдет по тому же адресу в 13:00. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям