10 февраля 2024
09 февраля 2024

В зоне СВО погиб боец эвакуационной группы из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации погиб боец эвакуационной группы Александр Одинцов из Карагайского округа Пермского края. Об этом сообщила мэрия территории.

«При выполнении боевой задачи на СВО 21 января погиб наш земляк из Шумихи Александр Одинцов. Он работал в составе эвакуационной группы», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Одинцов работал в Агрофирме «Победа», заботился о своей престарелой матери. В декабре прошлого года он принял решение стать участником специальной военной операции ВС РФ.

Прощание с военнослужащим состоится 12 февраля в доме культуры села Нердва по улице Советской в 11:00 часов. Митинг пройдет по тому же адресу в 13:00.

Александр Одинцов отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ
Александр Одинцов отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ
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В зоне проведения спецоперации погиб боец эвакуационной группы Александр Одинцов из Карагайского округа Пермского края. Об этом сообщила мэрия территории. «При выполнении боевой задачи на СВО 21 января погиб наш земляк из Шумихи Александр Одинцов. Он работал в составе эвакуационной группы», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Одинцов работал в Агрофирме «Победа», заботился о своей престарелой матери. В декабре прошлого года он принял решение стать участником специальной военной операции ВС РФ. Прощание с военнослужащим состоится 12 февраля в доме культуры села Нердва по улице Советской в 11:00 часов. Митинг пройдет по тому же адресу в 13:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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