При взрыве газа в жилом доме в Чечне пострадали дети

В жилом доме в селе Чечен-аул взорвался бытовой газ. В результате ЧП пострадали родители и двое их малолетних детей. Об этом сообщили в СУ СКР по Чеченской Республике. Ведомство проводит доследственную проверку.
«Следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике проводится доследственная проверка по факту хлопка бытового газа в частном домовладении в селе Чечен-аул, в результате чего пострадали родители и двое малолетних детей», — говорится в telegram-канале СУ СКР. Пострадавшие дети 2019 и 2020 годов рождения доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести. Родители детей также госпитализированы.
Предварительно, причиной ЧП стал неисправный шланг, присоединенный к газовой плите. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
В жилом доме в селе Чечен-аул взорвался бытовой газ. В результате ЧП пострадали родители и двое их малолетних детей. Об этом сообщили в СУ СКР по Чеченской Республике. Ведомство проводит доследственную проверку. «Следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике проводится доследственная проверка по факту хлопка бытового газа в частном домовладении в селе Чечен-аул, в результате чего пострадали родители и двое малолетних детей», — говорится в telegram-канале СУ СКР. Пострадавшие дети 2019 и 2020 годов рождения доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести. Родители детей также госпитализированы. Предварительно, причиной ЧП стал неисправный шланг, присоединенный к газовой плите. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.