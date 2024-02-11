При взрыве газа в жилом доме в Чечне пострадали дети

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, возгорание, пожарный
Среди пострадавших при взрыве есть дети 2019 и 2020 годов рождения Фото:

В жилом доме в селе Чечен-аул взорвался бытовой газ. В результате ЧП пострадали родители и двое их малолетних детей. Об этом сообщили в СУ СКР по Чеченской Республике. Ведомство проводит доследственную проверку.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике проводится доследственная проверка по факту хлопка бытового газа в частном домовладении в селе Чечен-аул, в результате чего пострадали родители и двое малолетних детей», — говорится в telegram-канале СУ СКР. Пострадавшие дети 2019 и 2020 годов рождения доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести. Родители детей также госпитализированы.

Предварительно, причиной ЧП стал неисправный шланг, присоединенный к газовой плите. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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В жилом доме в селе Чечен-аул взорвался бытовой газ. В результате ЧП пострадали родители и двое их малолетних детей. Об этом сообщили в СУ СКР по Чеченской Республике. Ведомство проводит доследственную проверку. «Следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике проводится доследственная проверка по факту хлопка бытового газа в частном домовладении в селе Чечен-аул, в результате чего пострадали родители и двое малолетних детей», — говорится в telegram-канале СУ СКР. Пострадавшие дети 2019 и 2020 годов рождения доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести. Родители детей также госпитализированы. Предварительно, причиной ЧП стал неисправный шланг, присоединенный к газовой плите. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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