В Тобольске 4-летняя девочка скончалась от менингококка

11 февраля 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Девочка скончалась из-за тяжелой инфекции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тобольске от менингококковой инфекции скончалась четырехлетняя девочка. Как сообщают родители, за день до этого ее садик был закрыт на карантин. Тетя погибшего ребенка считает, что инфекцию ее племянница подхватила именно там. «Утро началось с самого страшного, что может случиться в большой семье. Похороны четырехлетнего ребенка. Ребенка не стало по причине тяжелой инфекции. Менингококк. Ребенок регулярно посещал детский сад», — написала женщина в сообществе «ЧС Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проведение проверки по факту смерти девочки. Теперь прокуратурой будет выяснено, насколько надлежаще было исполнено законодательство о здравоохранении при оказании ребенку медицинской помощи, а также были ли соблюдены детским садом требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

В Тобольске от менингококковой инфекции скончалась четырехлетняя девочка. Как сообщают родители, за день до этого ее садик был закрыт на карантин. Тетя погибшего ребенка считает, что инфекцию ее племянница подхватила именно там. «Утро началось с самого страшного, что может случиться в большой семье. Похороны четырехлетнего ребенка. Ребенка не стало по причине тяжелой инфекции. Менингококк. Ребенок регулярно посещал детский сад», — написала женщина в сообществе «ЧС Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проведение проверки по факту смерти девочки. Теперь прокуратурой будет выяснено, насколько надлежаще было исполнено законодательство о здравоохранении при оказании ребенку медицинской помощи, а также были ли соблюдены детским садом требования санитарно-эпидемиологического законодательства.