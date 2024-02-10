10 февраля 2024
09 февраля 2024

Из-за аварии жильцы многоквартирного дома в Кургане остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
У курганцев отключили воду из-за поломки в сети Фото:

Из-за аварии на участке сети жильцы дома №52 по улице Станционной в Кургане остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз».

«В Кургане в связи с аварией на сетях водопровода без холодного водоснабжения остался дом по улице Станционной, 52», — написано в telegram-канале коммунальщиков. Ресурс вернется к населению после восстановительных работ.

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Из-за аварии на участке сети жильцы дома №52 по улице Станционной в Кургане остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз». «В Кургане в связи с аварией на сетях водопровода без холодного водоснабжения остался дом по улице Станционной, 52», — написано в telegram-канале коммунальщиков. Ресурс вернется к населению после восстановительных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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