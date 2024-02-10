Из-за аварии жильцы многоквартирного дома в Кургане остались без воды

У курганцев отключили воду из-за поломки в сети
Из-за аварии на участке сети жильцы дома №52 по улице Станционной в Кургане остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз».
«В Кургане в связи с аварией на сетях водопровода без холодного водоснабжения остался дом по улице Станционной, 52», — написано в telegram-канале коммунальщиков. Ресурс вернется к населению после восстановительных работ.
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