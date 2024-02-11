Песков объяснил, почему Карлсон не задал Путину острых вопросов на интервью

Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с президентом России Владимиром Путиным избегал острых, провокационных вопросов, как и полагает профессионалу. Однако, если бы он этого не делал, то в ответ от президента получил бы не менее острую реакцию, отповедь. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять, хотя все темы он обозначил весьма корректно, как полагает журналисту в беседе с главой государства, тем более такого как Россия. Если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди, то это могло бы не понравиться западной аудитории», — отметил Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Отрывок с беседы опубликован в telegram-канале журналиста.
Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с президентом России Владимиром Путиным избегал острых, провокационных вопросов, как и полагает профессионалу. Однако, если бы он этого не делал, то в ответ от президента получил бы не менее острую реакцию, отповедь. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять, хотя все темы он обозначил весьма корректно, как полагает журналисту в беседе с главой государства, тем более такого как Россия. Если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди, то это могло бы не понравиться западной аудитории», — отметил Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Отрывок с беседы опубликован в telegram-канале журналиста. До этого Песков также рассказал, как Путин готовился к интервью с американским журналистом. Президент России делал акцент на историческое мировоззрение. URA.RU публиковало главные мысли президента с данного интервью в отдельном материале.