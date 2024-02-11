Стало известно, как Путин готовился к интервью с Карлсоном

Песков: историческое мировоззрение Путина найдет отклик на Западе

11 февраля 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков (на фото) заявил, что Владимир Путин ответственно относится к истории Фото: Владимир Андреев © URA.RU Историческое мировоззрение президента России Владимира Путина строится на конкретных знаниях первоисточников, которые он отбирал для аргументации своей позиции по Украине в интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что историческая часть интервью найдет отклик у западной аудитории. «Президент опирается на очень глубокое знание истории, и свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников. Он очень часто и много работает с архивными непосредственно документами, поэтому его мировоззрение историческое, <…> оно основывается на конкретных знаниях первоисточников. Именно эти первоисточники были им подобраны с тем, чтобы аргументировать то, что он собирался излагать по Украине», — рассказал Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. Ранее Карлсон прилетел в Москву и взял интервью у Путина, передает A42.Ru. Беседа российского лидера с журналистом стала активно обсуждаться не только в РФ, но и за рубежом. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Путин поразил Карлсона своим уровнем знания истории.

Историческое мировоззрение президента России Владимира Путина строится на конкретных знаниях первоисточников, которые он отбирал для аргументации своей позиции по Украине в интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что историческая часть интервью найдет отклик у западной аудитории. «Президент опирается на очень глубокое знание истории, и свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников. Он очень часто и много работает с архивными непосредственно документами, поэтому его мировоззрение историческое, <…> оно основывается на конкретных знаниях первоисточников. Именно эти первоисточники были им подобраны с тем, чтобы аргументировать то, что он собирался излагать по Украине», — рассказал Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. Ранее Карлсон прилетел в Москву и взял интервью у Путина, передает A42.Ru. Беседа российского лидера с журналистом стала активно обсуждаться не только в РФ, но и за рубежом. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Путин поразил Карлсона своим уровнем знания истории.