Стало известно, как Путин готовился к интервью с Карлсоном

Песков: историческое мировоззрение Путина найдет отклик на Западе
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков (на фото) заявил, что Владимир Путин ответственно относится к истории Фото:

Историческое мировоззрение президента России Владимира Путина строится на конкретных знаниях первоисточников, которые он отбирал для аргументации своей позиции по Украине в интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что историческая часть интервью найдет отклик у западной аудитории.

«Президент опирается на очень глубокое знание истории, и свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников. Он очень часто и много работает с архивными непосредственно документами, поэтому его мировоззрение историческое, <…> оно основывается на конкретных знаниях первоисточников. Именно эти первоисточники были им подобраны с тем, чтобы аргументировать то, что он собирался излагать по Украине», — рассказал Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.

Ранее Карлсон прилетел в Москву и взял интервью у Путина, передает A42.Ru. Беседа российского лидера с журналистом стала активно обсуждаться не только в РФ, но и за рубежом. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Путин поразил Карлсона своим уровнем знания истории.

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Историческое мировоззрение президента России Владимира Путина строится на конкретных знаниях первоисточников, которые он отбирал для аргументации своей позиции по Украине в интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что историческая часть интервью найдет отклик у западной аудитории. «Президент опирается на очень глубокое знание истории, и свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников. Он очень часто и много работает с архивными непосредственно документами, поэтому его мировоззрение историческое, <…> оно основывается на конкретных знаниях первоисточников. Именно эти первоисточники были им подобраны с тем, чтобы аргументировать то, что он собирался излагать по Украине», — рассказал Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. Ранее Карлсон прилетел в Москву и взял интервью у Путина, передает A42.Ru. Беседа российского лидера с журналистом стала активно обсуждаться не только в РФ, но и за рубежом. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Путин поразил Карлсона своим уровнем знания истории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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