Что сказал Путин о ситуации на Украине журналисту Карлсону: главные заявления

Путин заявил, что Россия с Украиной рано или поздно договорятся

09 февраля 2024 в 07:02 Размер текста - 17 +

По мнению Путина, восстановление отношений между народами России и Украины будет долгим Фото: Владимир Андреев © URA.RU Причины конфликта на Украине и цели России в СВО стали одной из главных тем, обсуждаемых в интервью президента РФ Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона. Запись встречи опубликована в соцсети 9 февраля. Основные заявления лидера РФ о ситуации на Украине приводит URA.RU. Урок истории от Путина Президент России Владимир Путин в самом начале интервью попросил журналиста Такера Карлсона дать ему 30 секунд для «маленькой исторической справки» и начал рассказ об истории появления Украины. В беседе с журналистом он назвал Украину искусственным государством, созданным советскими властями. Путин рассказал, что после Второй мировой войны Украина получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. Российский президент напомнил и историю формирования Украинской ССР. По его словам, изначально советская Украина получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье. Эти земли, которые отошли России в результате русско-турецких войн, раньше назывались Новороссией. Путин также заявил, что Украина после развала СССР «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России. Цели России на СВО не достигнуты Путин в интервью заявил, что Россия пока не достигла главной цели спецоперации — это денацификация Украины. Российский лидер объяснил, что речь идет запрет всяческих неонацистских движений. На вопрос журналиста, каким образом можно избавиться от культуры и идеологии, которые Путин не контролирует, российский лидер отметил, что договоренности об искоренении нацизма на Украине были достигнуты в Стамбуле. по словам Путина в 2022 году Украина согласилась с запретом неонацизма в стране на законодательном уровне. Переговоры России и Украины Путин подчеркнул, что переговорный процесс между Россией и Украиной однажды находился на завершающей стадии. Но после того, как российская сторона отвела войска от Киева, украинские власти «выбросили» все договоренности. Президент Украины Владимир Зеленский помимо всего прочего законодательно запретил вести переговоры с Россией. Владимир Путин отметил, что на решение украинского лидера оказал влияние бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отговорил Зеленского от мирных переговоров. Путин также считает, что сделано это было по указке Вашингтона. И сегодня США должны признать свою ошибку и исправить ее. Российский лидер отметил, что Киев и Москва непременно договорятся, но восстановление отношений будет долгим. О кардинальных изменениях в мире Путин считает, что «все идет к кардинальным изменениям в мире». По его мнению, это произойдет вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине. Он отметил, что постепенно Штаты поменяют свои позиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причины конфликта на Украине и цели России в СВО стали одной из главных тем, обсуждаемых в интервью президента РФ Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона. Запись встречи опубликована в соцсети 9 февраля. Основные заявления лидера РФ о ситуации на Украине приводит URA.RU. Президент России Владимир Путин в самом начале интервью попросил журналиста Такера Карлсона дать ему 30 секунд для «маленькой исторической справки» и начал рассказ об истории появления Украины. В беседе с журналистом он назвал Украину искусственным государством, созданным советскими властями. Путин рассказал, что после Второй мировой войны Украина получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. Российский президент напомнил и историю формирования Украинской ССР. По его словам, изначально советская Украина получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье. Эти земли, которые отошли России в результате русско-турецких войн, раньше назывались Новороссией. Путин также заявил, что Украина после развала СССР «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России. Путин в интервью заявил, что Россия пока не достигла главной цели спецоперации — это денацификация Украины. Российский лидер объяснил, что речь идет запрет всяческих неонацистских движений. На вопрос журналиста, каким образом можно избавиться от культуры и идеологии, которые Путин не контролирует, российский лидер отметил, что договоренности об искоренении нацизма на Украине были достигнуты в Стамбуле. по словам Путина в 2022 году Украина согласилась с запретом неонацизма в стране на законодательном уровне. Путин подчеркнул, что переговорный процесс между Россией и Украиной однажды находился на завершающей стадии. Но после того, как российская сторона отвела войска от Киева, украинские власти «выбросили» все договоренности. Президент Украины Владимир Зеленский помимо всего прочего законодательно запретил вести переговоры с Россией. Владимир Путин отметил, что на решение украинского лидера оказал влияние бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отговорил Зеленского от мирных переговоров. Путин также считает, что сделано это было по указке Вашингтона. И сегодня США должны признать свою ошибку и исправить ее. Российский лидер отметил, что Киев и Москва непременно договорятся, но восстановление отношений будет долгим. Путин считает, что «все идет к кардинальным изменениям в мире». По его мнению, это произойдет вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине. Он отметил, что постепенно Штаты поменяют свои позиции.