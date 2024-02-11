С сайта правовых актов пропал нашумевший проект Минобороны о мобилизации

Проект МО о повышении возраста контрактников удален с сайта правовых актов

11 февраля 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Закон Минобороны о повышении возраста контрактников удалили Фото: Денис Моргунов © URA.RU С российского сайта правовых актов пропал законопроект Минобороны о повышении предельного возраста для военных контрактников в период мобилизации. Ранее оборонное ведомство предлагало продлить предел возраста высших офицеров до 70 лет, а для остальных контрактников — до 65 лет. «Проект удален. Кажется что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует. Возможно она устарела, была удалена, или был введен неверный адрес в адресной строке», — говорится в сообщении на сайте. Ранее член общественного совета при Минобороны РФ Виктор Баранец в беседе с URA.RU заявил, что законопроект о повышении предельного возраста контрактников и офицеров необходим, чтобы закрепить в армии опытные кадры и не отправлять их на пенсию на время спецоперации. Он уточнил, что зачастую из ВС России приходится выгонять мужчин, которые находятся «в полном соку».

С российского сайта правовых актов пропал законопроект Минобороны о повышении предельного возраста для военных контрактников в период мобилизации. Ранее оборонное ведомство предлагало продлить предел возраста высших офицеров до 70 лет, а для остальных контрактников — до 65 лет. «Проект удален. Кажется что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует. Возможно она устарела, была удалена, или был введен неверный адрес в адресной строке», — говорится в сообщении на сайте. Ранее член общественного совета при Минобороны РФ Виктор Баранец в беседе с URA.RU заявил, что законопроект о повышении предельного возраста контрактников и офицеров необходим, чтобы закрепить в армии опытные кадры и не отправлять их на пенсию на время спецоперации. Он уточнил, что зачастую из ВС России приходится выгонять мужчин, которые находятся «в полном соку».