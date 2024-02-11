С сайта правовых актов пропал нашумевший проект Минобороны о мобилизации

С российского сайта правовых актов пропал законопроект Минобороны о повышении предельного возраста для военных контрактников в период мобилизации. Ранее оборонное ведомство предлагало продлить предел возраста высших офицеров до 70 лет, а для остальных контрактников — до 65 лет.
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Ранее член общественного совета при Минобороны РФ Виктор Баранец в беседе с URA.RU заявил, что законопроект о повышении предельного возраста контрактников и офицеров необходим, чтобы закрепить в армии опытные кадры и не отправлять их на пенсию на время спецоперации. Он уточнил, что зачастую из ВС России приходится выгонять мужчин, которые находятся «в полном соку».
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