С сайта правовых актов пропал нашумевший проект Минобороны о мобилизации

Проект МО о повышении возраста контрактников удален с сайта правовых актов
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Закон Минобороны о повышении возраста контрактников удалили Фото:

С российского сайта правовых актов пропал законопроект Минобороны о повышении предельного возраста для военных контрактников в период мобилизации. Ранее оборонное ведомство предлагало продлить предел возраста высших офицеров до 70 лет, а для остальных контрактников — до 65 лет.

«Проект удален. Кажется что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует. Возможно она устарела, была удалена, или был введен неверный адрес в адресной строке», — говорится в сообщении на сайте.

Ранее член общественного совета при Минобороны РФ Виктор Баранец в беседе с URA.RU заявил, что законопроект о повышении предельного возраста контрактников и офицеров необходим, чтобы закрепить в армии опытные кадры и не отправлять их на пенсию на время спецоперации. Он уточнил, что зачастую из ВС России приходится выгонять мужчин, которые находятся «в полном соку».

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С российского сайта правовых актов пропал законопроект Минобороны о повышении предельного возраста для военных контрактников в период мобилизации. Ранее оборонное ведомство предлагало продлить предел возраста высших офицеров до 70 лет, а для остальных контрактников — до 65 лет. «Проект удален. Кажется что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует. Возможно она устарела, была удалена, или был введен неверный адрес в адресной строке», — говорится в сообщении на сайте. Ранее член общественного совета при Минобороны РФ Виктор Баранец в беседе с URA.RU заявил, что законопроект о повышении предельного возраста контрактников и офицеров необходим, чтобы закрепить в армии опытные кадры и не отправлять их на пенсию на время спецоперации. Он уточнил, что зачастую из ВС России приходится выгонять мужчин, которые находятся «в полном соку».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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