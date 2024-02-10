10 февраля 2024

Свердловчанин протаранил машину скорой помощи с пациентом внутри. Видео

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Кушвинский городской округ. Свердловская область, Кушва, кушва, станция скорой помощи, скорая медицинская помощь
Пациента скорой помощи срочно переложили в другой автомобиль (архивное фото) Фото:

Утром 11 февраля в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в машину скорой помощи с пациентом внутри врезался водитель Lada Granta, не пропустив ее на перекрестке. Пациента переложили в другой автомобиль медиков, он не пострадал. Информация об этом появилась в сети.

«В Нижнем Тагиле водитель, не пропустив скорую, устроил ДТП на перекрестке Газетная — Красноармейская… Скорая мчалась в больницу с сиренами и мигалками. Водитель легковушки не пропустил скорую, протаранив ее прямо в бок», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

В городском ГИБДД каналу подтвердили информацию о происшествии. По факту ДТП организованна проверка, никто из водителей и пассажиров в происшествии не пострадал.

Фото:

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Утром 11 февраля в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в машину скорой помощи с пациентом внутри врезался водитель Lada Granta, не пропустив ее на перекрестке. Пациента переложили в другой автомобиль медиков, он не пострадал. Информация об этом появилась в сети. «В Нижнем Тагиле водитель, не пропустив скорую, устроил ДТП на перекрестке Газетная — Красноармейская… Скорая мчалась в больницу с сиренами и мигалками. Водитель легковушки не пропустил скорую, протаранив ее прямо в бок», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В городском ГИБДД каналу подтвердили информацию о происшествии. По факту ДТП организованна проверка, никто из водителей и пассажиров в происшествии не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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