Утром 11 февраля в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в машину скорой помощи с пациентом внутри врезался водитель Lada Granta, не пропустив ее на перекрестке. Пациента переложили в другой автомобиль медиков, он не пострадал. Информация об этом появилась в сети.
«В Нижнем Тагиле водитель, не пропустив скорую, устроил ДТП на перекрестке Газетная — Красноармейская… Скорая мчалась в больницу с сиренами и мигалками. Водитель легковушки не пропустил скорую, протаранив ее прямо в бок», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
В городском ГИБДД каналу подтвердили информацию о происшествии. По факту ДТП организованна проверка, никто из водителей и пассажиров в происшествии не пострадал.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.