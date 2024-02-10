Всемирно известный пианист признался, что не знал, где находится Салехард. Видео

Пианист Франтц: Салехард — это на краю света

11 февраля 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Юстус Франтц узнал, где находится Салехард благодаря «Симфонии Ямала» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Всемирно известный немецкий пианист и дирижер Юстус Франтц признался в том, что ранее не знал, где находится Салехард. После того, как он приехал в качестве члена жюри на «Симфонию Ямала» пианист понял: Салехард — это на краю света. «Первое, что мне нужно было сделать — это посмотреть, где находится Салехард. На краю света», — рассказал Франц на сцене. Он понял, что конкурс вошел в культурный центр мира и гордится своим присутствием на этом событии в качестве члена жюри. Также он поблагодарил музыкантов и организаторов «Симфонии Ямала», а от имени всего жюри сказал, что они пережили что-то уникальное. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил о создании Ямальской филармонии на базе культурно-делового центра в Салехарде. Об этом губернатор рассказал со сцены, во время открытия международного конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала».

Всемирно известный немецкий пианист и дирижер Юстус Франтц признался в том, что ранее не знал, где находится Салехард. После того, как он приехал в качестве члена жюри на «Симфонию Ямала» пианист понял: Салехард — это на краю света. «Первое, что мне нужно было сделать — это посмотреть, где находится Салехард. На краю света», — рассказал Франц на сцене. Он понял, что конкурс вошел в культурный центр мира и гордится своим присутствием на этом событии в качестве члена жюри. Также он поблагодарил музыкантов и организаторов «Симфонии Ямала», а от имени всего жюри сказал, что они пережили что-то уникальное. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил о создании Ямальской филармонии на базе культурно-делового центра в Салехарде. Об этом губернатор рассказал со сцены, во время открытия международного конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала».