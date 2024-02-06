Губернатор ЯНАО Артюхов объявил о создании Ямальской филармонии в Салехарде

06 февраля 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

В Салехарде появилась Ямальская филармония Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил о создании Ямальской филармонии на базе культурно-делового центра в Салехарде. Об этом губернатор рассказал со сцены, во время открытия международного конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала». «Позвольте, в день открытия нашего музыкального фестиваля, сообщить вам новость. Мы приняли решение дать второе дыхание нашей главной ямальской сцене и с этого дня она будет называться Ямальская филармония», — сообщил Артюхов. Дмитрий Артюхов выразил уверенность в том, что новая площадка даст возможность развития молодым талантам и обогатит культурную жизнь Ямала. «Уверен, что за этим последует новый уровень культурной жизни и новых событий. Каждый ребенок талантлив и мы должны сделать все, в том числе такие интересные и содержательные события, чтобы раскрыть ваш талант», — подчеркнул Артюхов. Международный фестиваль молодых музыкантов «Симфония Ямала» проходит с 6 по 11 февраля. На открытие конкурса прибыл знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил о создании Ямальской филармонии на базе культурно-делового центра в Салехарде. Об этом губернатор рассказал со сцены, во время открытия международного конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала». «Позвольте, в день открытия нашего музыкального фестиваля, сообщить вам новость. Мы приняли решение дать второе дыхание нашей главной ямальской сцене и с этого дня она будет называться Ямальская филармония», — сообщил Артюхов. Дмитрий Артюхов выразил уверенность в том, что новая площадка даст возможность развития молодым талантам и обогатит культурную жизнь Ямала. «Уверен, что за этим последует новый уровень культурной жизни и новых событий. Каждый ребенок талантлив и мы должны сделать все, в том числе такие интересные и содержательные события, чтобы раскрыть ваш талант», — подчеркнул Артюхов. Международный фестиваль молодых музыкантов «Симфония Ямала» проходит с 6 по 11 февраля. На открытие конкурса прибыл знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев.