Губернатор ЯНАО Артюхов объявил о создании Ямальской филармонии в Салехарде

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил о создании Ямальской филармонии на базе культурно-делового центра в Салехарде. Об этом губернатор рассказал со сцены, во время открытия международного конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала».
«Позвольте, в день открытия нашего музыкального фестиваля, сообщить вам новость. Мы приняли решение дать второе дыхание нашей главной ямальской сцене и с этого дня она будет называться Ямальская филармония», — сообщил Артюхов.
Дмитрий Артюхов выразил уверенность в том, что новая площадка даст возможность развития молодым талантам и обогатит культурную жизнь Ямала. «Уверен, что за этим последует новый уровень культурной жизни и новых событий. Каждый ребенок талантлив и мы должны сделать все, в том числе такие интересные и содержательные события, чтобы раскрыть ваш талант», — подчеркнул Артюхов.
Международный фестиваль молодых музыкантов «Симфония Ямала» проходит с 6 по 11 февраля. На открытие конкурса прибыл знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев.
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