Губернатор ЯНАО Артюхов объявил о создании Ямальской филармонии в Салехарде

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Репетиция пятого фестиваля «Денис Мацуев представляет» в Свердловской филармонии. Екатеринбург, филармония
В Салехарде появилась Ямальская филармония Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил о создании Ямальской филармонии на базе культурно-делового центра в Салехарде. Об этом губернатор рассказал со сцены, во время открытия международного конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала».

«Позвольте, в день открытия нашего музыкального фестиваля, сообщить вам новость. Мы приняли решение дать второе дыхание нашей главной ямальской сцене и с этого дня она будет называться Ямальская филармония», — сообщил Артюхов.

Дмитрий Артюхов выразил уверенность в том, что новая площадка даст возможность развития молодым талантам и обогатит культурную жизнь Ямала. «Уверен, что за этим последует новый уровень культурной жизни и новых событий. Каждый ребенок талантлив и мы должны сделать все, в том числе такие интересные и содержательные события, чтобы раскрыть ваш талант», — подчеркнул Артюхов.

Международный фестиваль молодых музыкантов «Симфония Ямала» проходит с 6 по 11 февраля. На открытие конкурса прибыл знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил о создании Ямальской филармонии на базе культурно-делового центра в Салехарде. Об этом губернатор рассказал со сцены, во время открытия международного конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала». «Позвольте, в день открытия нашего музыкального фестиваля, сообщить вам новость. Мы приняли решение дать второе дыхание нашей главной ямальской сцене и с этого дня она будет называться Ямальская филармония», — сообщил Артюхов. Дмитрий Артюхов выразил уверенность в том, что новая площадка даст возможность развития молодым талантам и обогатит культурную жизнь Ямала. «Уверен, что за этим последует новый уровень культурной жизни и новых событий. Каждый ребенок талантлив и мы должны сделать все, в том числе такие интересные и содержательные события, чтобы раскрыть ваш талант», — подчеркнул Артюхов. Международный фестиваль молодых музыкантов «Симфония Ямала» проходит с 6 по 11 февраля. На открытие конкурса прибыл знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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