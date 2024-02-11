Отец Сырского с печалью высказался о назначении сына главой ВСУ. Видео

Отец Сырского заявил, что ничего не испытывает от назначения сына главкомом ВСУ

11 февраля 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Отец Александра Сырского ничего не испытал от назначения сына Фото: Официальный сайт президента Украины Отец нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Станислав высказался по поводу назначения сына на должность. Мужчина заявил, что не испытывает каких-либо эмоций от этой новости. Сырскому-старшему задали вопрос о том, что он почувствовал, когда его сына назначили главкомом украинской армии. «То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего», — передает слова мужчины telegram-канал «RT на русском». На видео, опубликованном в СМИ слышно, что у Сырского дрожит голос при разговоре с корреспондентом. Ранее стало известно об отставке Валерия Залужного с поста Главкома и назначении на эту должность экс-командующего сухопутными войсками Сырского, передает «Царьград». Также выяснилось, что родители и брат нового командующего проживают в России. Также знакомая этой семьи заявила, что родным стыдно за сына, пишет деловое издание «Взгляд».

Отец нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Станислав высказался по поводу назначения сына на должность. Мужчина заявил, что не испытывает каких-либо эмоций от этой новости. Сырскому-старшему задали вопрос о том, что он почувствовал, когда его сына назначили главкомом украинской армии. «То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего», — передает слова мужчины telegram-канал «RT на русском». На видео, опубликованном в СМИ слышно, что у Сырского дрожит голос при разговоре с корреспондентом. Ранее стало известно об отставке Валерия Залужного с поста Главкома и назначении на эту должность экс-командующего сухопутными войсками Сырского, передает «Царьград». Также выяснилось, что родители и брат нового командующего проживают в России. Также знакомая этой семьи заявила, что родным стыдно за сына, пишет деловое издание «Взгляд».