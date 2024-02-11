Отец нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Станислав высказался по поводу назначения сына на должность. Мужчина заявил, что не испытывает каких-либо эмоций от этой новости.
Сырскому-старшему задали вопрос о том, что он почувствовал, когда его сына назначили главкомом украинской армии. «То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего», — передает слова мужчины telegram-канал «RT на русском». На видео, опубликованном в СМИ слышно, что у Сырского дрожит голос при разговоре с корреспондентом.
Ранее стало известно об отставке Валерия Залужного с поста Главкома и назначении на эту должность экс-командующего сухопутными войсками Сырского, передает «Царьград». Также выяснилось, что родители и брат нового командующего проживают в России. Также знакомая этой семьи заявила, что родным стыдно за сына, пишет деловое издание «Взгляд».
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