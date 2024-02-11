Отец Сырского с печалью высказался о назначении сына главой ВСУ. Видео

Отец Сырского заявил, что ничего не испытывает от назначения сына главкомом ВСУ
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Отец Александра Сырского ничего не испытал от назначения сына Фото:

Отец нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Станислав высказался по поводу назначения сына на должность. Мужчина заявил, что не испытывает каких-либо эмоций от этой новости.

Сырскому-старшему задали вопрос о том, что он почувствовал, когда его сына назначили главкомом украинской армии. «То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего», — передает слова мужчины telegram-канал «RT на русском». На видео, опубликованном в СМИ слышно, что у Сырского дрожит голос при разговоре с корреспондентом.

Ранее стало известно об отставке Валерия Залужного с поста Главкома и назначении на эту должность экс-командующего сухопутными войсками Сырского, передает «Царьград». Также выяснилось, что родители и брат нового командующего проживают в России. Также знакомая этой семьи заявила, что родным стыдно за сына, пишет деловое издание «Взгляд».

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Отец нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Станислав высказался по поводу назначения сына на должность. Мужчина заявил, что не испытывает каких-либо эмоций от этой новости. Сырскому-старшему задали вопрос о том, что он почувствовал, когда его сына назначили главкомом украинской армии. «То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего», — передает слова мужчины telegram-канал «RT на русском». На видео, опубликованном в СМИ слышно, что у Сырского дрожит голос при разговоре с корреспондентом. Ранее стало известно об отставке Валерия Залужного с поста Главкома и назначении на эту должность экс-командующего сухопутными войсками Сырского, передает «Царьград». Также выяснилось, что родители и брат нового командующего проживают в России. Также знакомая этой семьи заявила, что родным стыдно за сына, пишет деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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