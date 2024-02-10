«Симфония Ямала» станет традицией

11 февраля 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Скрипачка из Москвы выиграла миллион рублей на «Симфонии Ямала» Фото: Размик Закарян © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил, что «Симфония Ямала» теперь традиция, которая будет проводиться два раза в год. Об этом сообщили в правительстве округа. «Меня спрашивали, что же дальше. Я хочу с удовольствием это объявить. Мы сделаем „Симфонию Ямала“ нашей традицией и будем проводить ее каждые два года», — написали в telegram-канале ведомства. В этом году уже объявили абсолютных победителей: скрипачка из Москвы Стефания Поспехина и пианист из Китая Мин Жуй. Артюхов и Мацуев закрыли фестиваль, вручив им сертификаты номиналом в один миллион рублей. Всемирно известный немецкий пианист и дирижер Юстус Франтц признался в том, что ранее не знал, где находится Салехард. После того, как он приехал в качестве члена жюри на «Симфонию Ямала» пианист понял: Салехард — это на краю света.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил, что «Симфония Ямала» теперь традиция, которая будет проводиться два раза в год. Об этом сообщили в правительстве округа. «Меня спрашивали, что же дальше. Я хочу с удовольствием это объявить. Мы сделаем „Симфонию Ямала“ нашей традицией и будем проводить ее каждые два года», — написали в telegram-канале ведомства. В этом году уже объявили абсолютных победителей: скрипачка из Москвы Стефания Поспехина и пианист из Китая Мин Жуй. Артюхов и Мацуев закрыли фестиваль, вручив им сертификаты номиналом в один миллион рублей. Всемирно известный немецкий пианист и дирижер Юстус Франтц признался в том, что ранее не знал, где находится Салехард. После того, как он приехал в качестве члена жюри на «Симфонию Ямала» пианист понял: Салехард — это на краю света.