10 февраля 2024
09 февраля 2024

«Симфония Ямала» станет традицией

© Служба новостей «URA.RU»
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Скрипачка из Москвы выиграла миллион рублей на «Симфонии Ямала» Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил, что «Симфония Ямала» теперь традиция, которая будет проводиться два раза в год. Об этом сообщили в правительстве округа.

«Меня спрашивали, что же дальше. Я хочу с удовольствием это объявить. Мы сделаем „Симфонию Ямала“ нашей традицией и будем проводить ее каждые два года», — написали в telegram-канале ведомства.

В этом году уже объявили абсолютных победителей: скрипачка из Москвы Стефания Поспехина и пианист из Китая Мин Жуй. Артюхов и Мацуев закрыли фестиваль, вручив им сертификаты номиналом в один миллион рублей.

Всемирно известный немецкий пианист и дирижер Юстус Франтц признался в том, что ранее не знал, где находится Салехард. После того, как он приехал в качестве члена жюри на «Симфонию Ямала» пианист понял: Салехард — это на краю света.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил, что «Симфония Ямала» теперь традиция, которая будет проводиться два раза в год. Об этом сообщили в правительстве округа. «Меня спрашивали, что же дальше. Я хочу с удовольствием это объявить. Мы сделаем „Симфонию Ямала“ нашей традицией и будем проводить ее каждые два года», — написали в telegram-канале ведомства. В этом году уже объявили абсолютных победителей: скрипачка из Москвы Стефания Поспехина и пианист из Китая Мин Жуй. Артюхов и Мацуев закрыли фестиваль, вручив им сертификаты номиналом в один миллион рублей. Всемирно известный немецкий пианист и дирижер Юстус Франтц признался в том, что ранее не знал, где находится Салехард. После того, как он приехал в качестве члена жюри на «Симфонию Ямала» пианист понял: Салехард — это на краю света.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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