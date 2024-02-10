10 февраля 2024
09 февраля 2024

Депутат ГД Нилов заинтересовался подростками, которые избивают жителей Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, подростки, пешеходы, молодые люди, парни
Подростки толпой избивают жителей Тюмени, снимают это на видео и выкладывают в сеть Фото:

Подростки толпой избили нескольких жителей Тюмени, засняли на камеру и выложили в сеть. Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов увидел в эти видеоролики и решил предпринять меры.

«Очередные возмутительные кадры: подростки упражняются в жестокости и транслируют ее в сеть. <…> Завтра же направлю запросы в МВД, прокуратуру и губернатору области», — написал Нилов в своем telegram-канале.

Из других источников сообщается, что «банда детей мигрантов» избивает тюменцев, выкрикивая «нацистские оскорбления». URA.RU отправило запрос в УМВД России по городу Тюмени. Ответ ожидается.

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Подростки толпой избили нескольких жителей Тюмени, засняли на камеру и выложили в сеть. Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов увидел в эти видеоролики и решил предпринять меры. «Очередные возмутительные кадры: подростки упражняются в жестокости и транслируют ее в сеть. <…> Завтра же направлю запросы в МВД, прокуратуру и губернатору области», — написал Нилов в своем telegram-канале. Из других источников сообщается, что «банда детей мигрантов» избивает тюменцев, выкрикивая «нацистские оскорбления». URA.RU отправило запрос в УМВД России по городу Тюмени. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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