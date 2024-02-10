Депутат ГД Нилов заинтересовался подростками, которые избивают жителей Тюмени

Подростки толпой избили нескольких жителей Тюмени, засняли на камеру и выложили в сеть. Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов увидел в эти видеоролики и решил предпринять меры.
«Очередные возмутительные кадры: подростки упражняются в жестокости и транслируют ее в сеть. <…> Завтра же направлю запросы в МВД, прокуратуру и губернатору области», — написал Нилов в своем telegram-канале.
Из других источников сообщается, что «банда детей мигрантов» избивает тюменцев, выкрикивая «нацистские оскорбления». URA.RU отправило запрос в УМВД России по городу Тюмени. Ответ ожидается.
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