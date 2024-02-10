На Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Двое из них — дети. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Дорожный инцидент произошел 10 февраля 2024 года в 15:40 на Южном подъезде к Нижнему Тагилу». Несоблюдение скоростного режима стало причиной ДТП, в результате которого травмировалось три человека, из них двое несовершеннолетние», — сообщили в ведомстве.
В тексте отмечается, что 22-летний водитель «Дэу Нексия» ехал с небезопасной скоростью и столкнулся со стоящим автомобилем «Шкода Фабия», за рулем которого был 63-летний мужчина, пропускавший встречный поток машин. По информации, пострадали пассажиры «Шкоды Фабии»: 62-летняя женщина и две девочки возрастом девять и шесть лет. Их госпитализировали.
Автолюбитель на «Дэу Нексия» имел опыт вождения четыре года и дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости, сказано в тексте. Отмечается, что оба водителя были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.
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