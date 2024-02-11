У самолета, летевшего в ХМАО, возникли технические неполадки

У самолета авиакомпании «Азимут» во время рейса Минеральные Воды — Нижневартовск могла возникнуть проблема с закрылками. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.
«Самолет RRJ95, RA-89093, рейс AZO6067, маршрут Минеральные Воды — Нижневартовск. Экипаж судна авиакомпании „Азимут“ 10 февраля доложил о невыпуске закрылков. Самолет благополучно совершил посадку в 03:07(мск.) в аэропорту Нижневартовска», — написали в telegram-канале AVIAINCIDENT.
URA.RU отправило запрос в «Азимут» для подтверждения информации. На данный момент ответ не поступил.
Авиакомпания ранее вернула самолет, который должен был лететь по тому же маршруту. Тогда на высоте 7600 метров экипаж доложил о проблемах с двигателем.
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