11 февраля 2024
10 февраля 2024

У самолета, летевшего в ХМАО, возникли технические неполадки

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, авиакомпания азимут
Экипаж самолета сообщил о невыпуске закрылков Фото:

У самолета авиакомпании «Азимут» во время рейса Минеральные Воды — Нижневартовск могла возникнуть проблема с закрылками. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«Самолет RRJ95, RA-89093, рейс AZO6067, маршрут Минеральные Воды — Нижневартовск. Экипаж судна авиакомпании „Азимут“ 10 февраля доложил о невыпуске закрылков. Самолет благополучно совершил посадку в 03:07(мск.) в аэропорту Нижневартовска», — написали в telegram-канале AVIAINCIDENT.

URA.RU отправило запрос в «Азимут» для подтверждения информации. На данный момент ответ не поступил.

Авиакомпания ранее вернула самолет, который должен был лететь по тому же маршруту. Тогда на высоте 7600 метров экипаж доложил о проблемах с двигателем.

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У самолета авиакомпании «Азимут» во время рейса Минеральные Воды — Нижневартовск могла возникнуть проблема с закрылками. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «Самолет RRJ95, RA-89093, рейс AZO6067, маршрут Минеральные Воды — Нижневартовск. Экипаж судна авиакомпании „Азимут“ 10 февраля доложил о невыпуске закрылков. Самолет благополучно совершил посадку в 03:07(мск.) в аэропорту Нижневартовска», — написали в telegram-канале AVIAINCIDENT. URA.RU отправило запрос в «Азимут» для подтверждения информации. На данный момент ответ не поступил. Авиакомпания ранее вернула самолет, который должен был лететь по тому же маршруту. Тогда на высоте 7600 метров экипаж доложил о проблемах с двигателем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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