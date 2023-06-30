Самолет, который летел в ХМАО, вернулся из-за разрушения двигателя

01 июля 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Посадка самолета была выполнена благополучно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания Азимут вернула самолет рейса RA-89095 «Иртыш», который должен был лететь по маршруту Минеральные Воды — Нижневартовск (ХМАО), из-за разрушения двигателя. Об это сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «При выполнении рейса по маршруту Минеральные Воды — Нижневартовск, в районе Эдиссии, Курского района Ставропольского края России. На высоте 7600 метров, экипаж доложил о предпомпажном состоянии двигателя №1 (нарушение газодинамической устойчивости его работы) и принятом решении о возврате в аэропорт вылета», — пишут в telegram-канале AVIAINCIDENT. Также дополнили, что статуса срочности или сигнала бедствия не объявляли. Посадка самолета была выполнена благополучно. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из аэропорта Нижневартовска из-за стружки в масле. Экипаж самолета RRJ-100 выполнил возврат воздушного судна с исполнительного старта.

Авиакомпания Азимут вернула самолет рейса RA-89095 «Иртыш», который должен был лететь по маршруту Минеральные Воды — Нижневартовск (ХМАО), из-за разрушения двигателя. Об это сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «При выполнении рейса по маршруту Минеральные Воды — Нижневартовск, в районе Эдиссии, Курского района Ставропольского края России. На высоте 7600 метров, экипаж доложил о предпомпажном состоянии двигателя №1 (нарушение газодинамической устойчивости его работы) и принятом решении о возврате в аэропорт вылета», — пишут в telegram-канале AVIAINCIDENT. Также дополнили, что статуса срочности или сигнала бедствия не объявляли. Посадка самолета была выполнена благополучно. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из аэропорта Нижневартовска из-за стружки в масле. Экипаж самолета RRJ-100 выполнил возврат воздушного судна с исполнительного старта.