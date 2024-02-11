11 февраля 2024

Столтенберг: заявление Трампа про НАТО подвергает риску американских солдат

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, флаг сша, выступление с трибуны, трамп дональд, флаг нато
Трамп заявил, что стал бы поощрять атаки РФ по странам НАТО, если бы те не выполняли обязательства Фото:

Заявления экс-президента США Дональда Трампа про неготовность НАТО защищать страны — члены альянса подвергают риску европейских и американских солдат. Такое мнение выразил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, в том числе безопасность США. Также это подвергает американских и европейских солдат повышенному риску», — приводит слова Столтенберга агентство Reuters.

Дональд Трамп заявил, что «стал бы поощрять» атаки России по странам НАТО, если бы те перестали выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. Он отметил, что страны должны «платить по счетам». Столтенберг после слов экс-президента США сказал, что любое нападение на Североатлантический альянс повлечет «решительный» ответ от организации. Президент РФ Владимир Путин неоднократно при этом отмечал, что страна не заинтересована в конфликте с НАТО.

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Заявления экс-президента США Дональда Трампа про неготовность НАТО защищать страны — члены альянса подвергают риску европейских и американских солдат. Такое мнение выразил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, в том числе безопасность США. Также это подвергает американских и европейских солдат повышенному риску», — приводит слова Столтенберга агентство Reuters. Дональд Трамп заявил, что «стал бы поощрять» атаки России по странам НАТО, если бы те перестали выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. Он отметил, что страны должны «платить по счетам». Столтенберг после слов экс-президента США сказал, что любое нападение на Североатлантический альянс повлечет «решительный» ответ от организации. Президент РФ Владимир Путин неоднократно при этом отмечал, что страна не заинтересована в конфликте с НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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