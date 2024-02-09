Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу

Путин: Россия может направить войска в Польшу только в случае ее нападения

09 февраля 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

Россия будет воевать с Польшей только по соображениям обороны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Россия может отправить войска в Польшу только в случае, если Варшава примет решение нападать. Об этом заявил президент Владимир Путин. «Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде», — ответил Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на сайте последнего. Путин подчеркнул, что у Москвы нет цели и интересов нападать на Варшаву или еще кого-либо. Он отметил, что со стороны Польши идут только угрозы.

Россия может отправить войска в Польшу только в случае, если Варшава примет решение нападать. Об этом заявил президент Владимир Путин. «Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде», — ответил Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на сайте последнего. Путин подчеркнул, что у Москвы нет цели и интересов нападать на Варшаву или еще кого-либо. Он отметил, что со стороны Польши идут только угрозы.