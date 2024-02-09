Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу

Россия будет воевать с Польшей только по соображениям обороны
Россия может отправить войска в Польшу только в случае, если Варшава примет решение нападать. Об этом заявил президент Владимир Путин.
«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде», — ответил Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было
Путин подчеркнул, что у Москвы нет цели и интересов нападать на Варшаву или еще кого-либо. Он отметил, что со стороны Польши идут только угрозы.
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