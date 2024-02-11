11 февраля 2024

Аналитики банков предсказали первое с июня заседание ЦБ без повышения ставки

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
В феврале Банк России может оставить ставку неизменной впервые за семь месяцев Фото:

Совет директоров Банка России 16 февраля на заседании оставит ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых. Об этом заявляют участники консенсус-прогноза РБК — аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний.

«Сохранения ставки ожидают все 30 экспертов… Трое из них полагают, что ЦБ на заседании может рассмотреть вопрос и о повышении ставки на 50—100 [базисных пунктов], если данные по инфляции за январь будут свидетельствовать об ускорении темпа роста цен», — пишет РБК.

С 30 января по 5 февраля годовая инфляция в России ускорилась до 7,27%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном в Министерстве экономического развития. Ведомство ранее прогнозировало инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%, пишет «Национальная служба новостей».

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Совет директоров Банка России 16 февраля на заседании оставит ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых. Об этом заявляют участники консенсус-прогноза РБК — аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний. «Сохранения ставки ожидают все 30 экспертов… Трое из них полагают, что ЦБ на заседании может рассмотреть вопрос и о повышении ставки на 50—100 [базисных пунктов], если данные по инфляции за январь будут свидетельствовать об ускорении темпа роста цен», — пишет РБК. С 30 января по 5 февраля годовая инфляция в России ускорилась до 7,27%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном в Министерстве экономического развития. Ведомство ранее прогнозировало инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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