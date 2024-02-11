Аналитики банков предсказали первое с июня заседание ЦБ без повышения ставки

12 февраля 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

В феврале Банк России может оставить ставку неизменной впервые за семь месяцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет директоров Банка России 16 февраля на заседании оставит ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых. Об этом заявляют участники консенсус-прогноза РБК — аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний. «Сохранения ставки ожидают все 30 экспертов… Трое из них полагают, что ЦБ на заседании может рассмотреть вопрос и о повышении ставки на 50—100 [базисных пунктов], если данные по инфляции за январь будут свидетельствовать об ускорении темпа роста цен», — пишет РБК. С 30 января по 5 февраля годовая инфляция в России ускорилась до 7,27%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном в Министерстве экономического развития. Ведомство ранее прогнозировало инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%, пишет «Национальная служба новостей».

Совет директоров Банка России 16 февраля на заседании оставит ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых. Об этом заявляют участники консенсус-прогноза РБК — аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний. «Сохранения ставки ожидают все 30 экспертов… Трое из них полагают, что ЦБ на заседании может рассмотреть вопрос и о повышении ставки на 50—100 [базисных пунктов], если данные по инфляции за январь будут свидетельствовать об ускорении темпа роста цен», — пишет РБК. С 30 января по 5 февраля годовая инфляция в России ускорилась до 7,27%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном в Министерстве экономического развития. Ведомство ранее прогнозировало инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%, пишет «Национальная служба новостей».