В Артемовском (Свердловская область) с 7 февраля ищут 47-летнего Сергея Рязанова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Сергей Рязанов, 47 лет. Город Артемовский, Свердловская область. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что его местонахождение неизвестно с 7 февраля.
Приметы пропавшего мужчины: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы, темные кожаные ботинки, черную вязаную шапку.
Если вы видели Сергея или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Людмилы — 8 (904) 544-72-24.
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb?w=wall-67871781_39519
В Артемовском (Свердловская область) с 7 февраля ищут 47-летнего Сергея Рязанова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Сергей Рязанов, 47 лет. Город Артемовский, Свердловская область. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что его местонахождение неизвестно с 7 февраля. Приметы пропавшего мужчины: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы, темные кожаные ботинки, черную вязаную шапку. Если вы видели Сергея или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Людмилы — 8 (904) 544-72-24.