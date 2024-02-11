11 февраля 2024

В Свердловской области пятые сутки ищут пропавшего 47-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На пропавшем мужчине был темно-синий пуховик (архивное фото) Фото:

В Артемовском (Свердловская область) с 7 февраля ищут 47-летнего Сергея Рязанова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Сергей Рязанов, 47 лет. Город Артемовский, Свердловская область. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что его местонахождение неизвестно с 7 февраля.

Приметы пропавшего мужчины: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы, темные кожаные ботинки, черную вязаную шапку.

Если вы видели Сергея или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Людмилы — 8 (904) 544-72-24.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Артемовском (Свердловская область) с 7 февраля ищут 47-летнего Сергея Рязанова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Сергей Рязанов, 47 лет. Город Артемовский, Свердловская область. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что его местонахождение неизвестно с 7 февраля. Приметы пропавшего мужчины: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы, темные кожаные ботинки, черную вязаную шапку. Если вы видели Сергея или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Людмилы — 8 (904) 544-72-24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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