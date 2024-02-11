Какие насекомые обитают в крупах и как от них избавиться

Из-за высокой влажности в крупах могут завестись насекомые

12 февраля 2024 в 05:38 Размер текста - 17 +

Крупы нужно хранить в стеклянных контейнерах с плотно закрывающейся крышкой Фото: Анна Майорова © URA.RU Рис, гречка, пшено и прочие крупы являются неотъемлемой частью рациона у многих людей. Однако иногда случается такое, что эти продукты полностью испорчены маленькими насекомыми. Откуда берутся жучки, как от них избавиться и что делать, чтобы избежать встречи с ними — в материале URA.RU. Откуда берутся насекомые В крупах могут заводиться различные виды насекомых, такие как рисовый долгоносик, мукоед, хлебный точильщик, пищевая моль, мучной хрущак и другие. Они могут попасть в крупы из-за неправильного хранения. Также они могут быть в самой герметичной упаковке, так как проникают в продукты на заводе или складе. Еще насекомые могут перебраться через вентиляцию из соседних квартир. Новый текстиль и старая мебель также могут быть местом обитания для жучков. Высокая влажность, истекший срок годности продуктов и хранение в открытых емкостях тоже способствуют появлению насекомых. Важно помнить о сроке годности круп. Как избавиться от жуков Первым делом нужно утилизировать неправильно упакованные продукты. Это нужно, чтобы предотвратить заражение других. Далее следует заморозить продукты из кладовой, чтобы уничтожить личинки долгоносика. Потом нужно достать все из шкафчиков и тщательно пропылесосить там. Заключающим действием будет полная очистка полок. Как хранить крупы, чтобы жучки не завелись После покупки нужно обработать все крупы. Достаточно будет подержать их 10-15 минут в духовке при 110 градусах. Или же можно убрать их на сутки в морозильную камеру. Не следует закупать большие количества круп. А для хранения нужно разделить крупы, муку, чай и другие сыпучие продукты, чтобы исключить перекрестное заражение. Такие продукты лучше хранить в стеклянных контейнерах с плотно закрывающейся крышкой. Важно не допускать неплотного прилегания. Также нужно регулярно проводить уборку на полках в кухонном шкафу, вычищая все просыпавшиеся остатки. Кухню нужно убирать с помощью чистящих средств или с добавлением в мыльный раствор пищевой соды. Еще нужно избегать скопления грязной посуды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рис, гречка, пшено и прочие крупы являются неотъемлемой частью рациона у многих людей. Однако иногда случается такое, что эти продукты полностью испорчены маленькими насекомыми. Откуда берутся жучки, как от них избавиться и что делать, чтобы избежать встречи с ними — в материале URA.RU. Откуда берутся насекомые В крупах могут заводиться различные виды насекомых, такие как рисовый долгоносик, мукоед, хлебный точильщик, пищевая моль, мучной хрущак и другие. Они могут попасть в крупы из-за неправильного хранения. Также они могут быть в самой герметичной упаковке, так как проникают в продукты на заводе или складе. Еще насекомые могут перебраться через вентиляцию из соседних квартир. Новый текстиль и старая мебель также могут быть местом обитания для жучков. Высокая влажность, истекший срок годности продуктов и хранение в открытых емкостях тоже способствуют появлению насекомых. Важно помнить о сроке годности круп. Как избавиться от жуков Первым делом нужно утилизировать неправильно упакованные продукты. Это нужно, чтобы предотвратить заражение других. Далее следует заморозить продукты из кладовой, чтобы уничтожить личинки долгоносика. Потом нужно достать все из шкафчиков и тщательно пропылесосить там. Заключающим действием будет полная очистка полок. Как хранить крупы, чтобы жучки не завелись После покупки нужно обработать все крупы. Достаточно будет подержать их 10-15 минут в духовке при 110 градусах. Или же можно убрать их на сутки в морозильную камеру. Не следует закупать большие количества круп. А для хранения нужно разделить крупы, муку, чай и другие сыпучие продукты, чтобы исключить перекрестное заражение. Такие продукты лучше хранить в стеклянных контейнерах с плотно закрывающейся крышкой. Важно не допускать неплотного прилегания. Также нужно регулярно проводить уборку на полках в кухонном шкафу, вычищая все просыпавшиеся остатки. Кухню нужно убирать с помощью чистящих средств или с добавлением в мыльный раствор пищевой соды. Еще нужно избегать скопления грязной посуды.