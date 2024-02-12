«Известия»: Украина использовала вывезенные за рубеж российские самолеты

12 февраля 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

Самолеты применялись в зоне СВО, но украинской стороной Фото: Сергей Русанов © URA.RU Снятые с регистрации и незаконно вывезенные с территории России самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 использовались Украиной на фронте. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Несколько незаконно снятых с регистрации и вывезенных за пределы России бортов стали оказывать содействие Украине в ходе СВО», — пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам. По его словам, речь идет о самолетах Ил-76 и вертолетах Ми-8. ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывода из-под российской юрисдикции почти 60 бортов. Среди них числятся шесть Ми-8 и два Ил-76. Как отметили в Минтрансе, эти воздушные суда вылетели из страны под предлогом чартерных рейсов и должны были вернуться. При этом ни постоянный, ни временный вывоз бортов не оформлялся. Как сообщает издание, именно это стало причиной отставки в сентябре 2023 года Александра Нерадько, возглавлявшего Росавиацию в течение 14 лет. Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы в пресс-службы ФСБ РФ и Росавиации. Ответы ожидаются.

Снятые с регистрации и незаконно вывезенные с территории России самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 использовались Украиной на фронте. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Несколько незаконно снятых с регистрации и вывезенных за пределы России бортов стали оказывать содействие Украине в ходе СВО», — пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам. По его словам, речь идет о самолетах Ил-76 и вертолетах Ми-8. ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывода из-под российской юрисдикции почти 60 бортов. Среди них числятся шесть Ми-8 и два Ил-76. Как отметили в Минтрансе, эти воздушные суда вылетели из страны под предлогом чартерных рейсов и должны были вернуться. При этом ни постоянный, ни временный вывоз бортов не оформлялся. Как сообщает издание, именно это стало причиной отставки в сентябре 2023 года Александра Нерадько, возглавлявшего Росавиацию в течение 14 лет. Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы в пресс-службы ФСБ РФ и Росавиации. Ответы ожидаются.