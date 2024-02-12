«Известия»: Украина использовала вывезенные за рубеж российские самолеты

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Народные гуляния День Победы. Пермь, ввс россии, самолет в небе, ил 76 мд, RF76612
Самолеты применялись в зоне СВО, но украинской стороной Фото:

Снятые с регистрации и незаконно вывезенные с территории России самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 использовались Украиной на фронте. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Несколько незаконно снятых с регистрации и вывезенных за пределы России бортов стали оказывать содействие Украине в ходе СВО», — пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам. По его словам, речь идет о самолетах Ил-76 и вертолетах Ми-8.

ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывода из-под российской юрисдикции почти 60 бортов. Среди них числятся шесть Ми-8 и два Ил-76. Как отметили в Минтрансе, эти воздушные суда вылетели из страны под предлогом чартерных рейсов и должны были вернуться. При этом ни постоянный, ни временный вывоз бортов не оформлялся. Как сообщает издание, именно это стало причиной отставки в сентябре 2023 года Александра Нерадько, возглавлявшего Росавиацию в течение 14 лет.

Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы в пресс-службы ФСБ РФ и Росавиации. Ответы ожидаются.

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Снятые с регистрации и незаконно вывезенные с территории России самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 использовались Украиной на фронте. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Несколько незаконно снятых с регистрации и вывезенных за пределы России бортов стали оказывать содействие Украине в ходе СВО», — пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам. По его словам, речь идет о самолетах Ил-76 и вертолетах Ми-8. ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывода из-под российской юрисдикции почти 60 бортов. Среди них числятся шесть Ми-8 и два Ил-76. Как отметили в Минтрансе, эти воздушные суда вылетели из страны под предлогом чартерных рейсов и должны были вернуться. При этом ни постоянный, ни временный вывоз бортов не оформлялся. Как сообщает издание, именно это стало причиной отставки в сентябре 2023 года Александра Нерадько, возглавлявшего Росавиацию в течение 14 лет. Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы в пресс-службы ФСБ РФ и Росавиации. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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