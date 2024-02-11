11 февраля 2024
10 февраля 2024

Челябинскую трассу М-5 «Урал» закрыли из-за возгорания фуры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, гаи, трасса, м5, полиция, гибдд, дпс, автодорога м5
На трассе М-5 «Урал» в Катав-Ивановском районе тушат загоревшуюся фуру Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области закрыто движение на трассе М-5 «Урал» из-за возгорания грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

«На 1646-й км трассы М-5 „Урал“ произошло возгорание транспортного средства, движение закрыто. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На видео пожарные активно тушат грузовой автомобиль, стоящий на обочине. Огонь полыхает в кабине фуры, переходя на кузов. Движение в обе стороны на этом участке дороги перекрыто.

Аналогичное ДТП произошло минувшим летом возле хребта Уреньга на трассе М-5 «Урал». Тогда из-за сгоревшей фуры было введено реверсивное движение. Пострадавших при возгорании большегруза не было. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность механизмов и узлов автомобиля.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Катав-Ивановском районе Челябинской области закрыто движение на трассе М-5 «Урал» из-за возгорания грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. «На 1646-й км трассы М-5 „Урал“ произошло возгорание транспортного средства, движение закрыто. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе ведомства. На видео пожарные активно тушат грузовой автомобиль, стоящий на обочине. Огонь полыхает в кабине фуры, переходя на кузов. Движение в обе стороны на этом участке дороги перекрыто. Аналогичное ДТП произошло минувшим летом возле хребта Уреньга на трассе М-5 «Урал». Тогда из-за сгоревшей фуры было введено реверсивное движение. Пострадавших при возгорании большегруза не было. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность механизмов и узлов автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...