В Катав-Ивановском районе Челябинской области закрыто движение на трассе М-5 «Урал» из-за возгорания грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
«На 1646-й км трассы М-5 „Урал“ произошло возгорание транспортного средства, движение закрыто. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На видео пожарные активно тушат грузовой автомобиль, стоящий на обочине. Огонь полыхает в кабине фуры, переходя на кузов. Движение в обе стороны на этом участке дороги перекрыто.
Аналогичное ДТП произошло минувшим летом возле хребта Уреньга на трассе М-5 «Урал». Тогда из-за сгоревшей фуры было введено реверсивное движение. Пострадавших при возгорании большегруза не было. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность механизмов и узлов автомобиля.
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