В Тюменской области построят новый концертный зал

В Тобольске (Тюменская область) появится двухэтажный концертный зал площадью пять тысяч квадратных метров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. Вместимость новой площадки составит около 790 человек.
«Площадь концертного зала составит примерно пять тысяч квадратных метров. Сейчас мы проводим работы по подготовке полной архитектурно-функциональной концепции. Проект разрабатывается совместно с компанией „СИБУР“», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тобольске построят набережную с частным причалом. Там также разместят объекты общественного питания и прогулочные зоны. Как отметил мэр города Максим Афанасьев, набережная станет важным инфраструктурным объектом Тобольска.
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