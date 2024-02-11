11 февраля 2024
10 февраля 2024
09 февраля 2024

В Тюменской области построят новый концертный зал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечер от Алексея Орлова для медиков в ККТ Космос. Екатеринбург, зрительный зал, ккт космос, концертный зал
Вместимость новой площадки составит около 790 человек Фото:

В Тобольске (Тюменская область) появится двухэтажный концертный зал площадью пять тысяч квадратных метров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. Вместимость новой площадки составит около 790 человек.

«Площадь концертного зала составит примерно пять тысяч квадратных метров. Сейчас мы проводим работы по подготовке полной архитектурно-функциональной концепции. Проект разрабатывается совместно с компанией „СИБУР“», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске построят набережную с частным причалом. Там также разместят объекты общественного питания и прогулочные зоны. Как отметил мэр города Максим Афанасьев, набережная станет важным инфраструктурным объектом Тобольска.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) появится двухэтажный концертный зал площадью пять тысяч квадратных метров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. Вместимость новой площадки составит около 790 человек. «Площадь концертного зала составит примерно пять тысяч квадратных метров. Сейчас мы проводим работы по подготовке полной архитектурно-функциональной концепции. Проект разрабатывается совместно с компанией „СИБУР“», — сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске построят набережную с частным причалом. Там также разместят объекты общественного питания и прогулочные зоны. Как отметил мэр города Максим Афанасьев, набережная станет важным инфраструктурным объектом Тобольска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...