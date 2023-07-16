В Тобольске обустроят набережную с частным причалом

В Тобольске (Тюменская область) построят набережную с частным причалом. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.
«Мы понимаем, что жить у реки и не иметь к ней доступа — это неиспользование всего потенциала нашего города. У нас не просто река, у нас она судоходная, которая исторически всегда имела возможность осуществлять причаливание плавсредств. В концепте проектируемой набережной — создание частного причала, размещение объектов общественного питания и прогулочные зоны», — приводит слова мэра Тобольска Максима Афанасьева инфоцентр.
Отмечается, что набережная станет важным инфраструктурным объектом города. В Тобольске также появятся новые площадки для строительства гостиниц.
Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области совместно с компанией «Сибур» разработало план туристического каркаса Тобольска. В городе планируют построить концертный зал и проложить рекреационные маршруты и экологические тропы в городских лесах и парке.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.