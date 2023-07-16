16 июля 2023

В Тобольске обустроят набережную с частным причалом

© Служба новостей «URA.RU»
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У реки Иртыш. Тобольск, силуэты, закат, иртыш
В Тобольске также появятся новые площадки для строительства гостиниц Фото:

В Тобольске (Тюменская область) построят набережную с частным причалом. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

«Мы понимаем, что жить у реки и не иметь к ней доступа — это неиспользование всего потенциала нашего города. У нас не просто река, у нас она судоходная, которая исторически всегда имела возможность осуществлять причаливание плавсредств. В концепте проектируемой набережной — создание частного причала, размещение объектов общественного питания и прогулочные зоны», — приводит слова мэра Тобольска Максима Афанасьева инфоцентр.

Отмечается, что набережная станет важным инфраструктурным объектом города. В Тобольске также появятся новые площадки для строительства гостиниц.

Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области совместно с компанией «Сибур» разработало план туристического каркаса Тобольска. В городе планируют построить концертный зал и проложить рекреационные маршруты и экологические тропы в городских лесах и парке.

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В Тобольске (Тюменская область) построят набережную с частным причалом. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. «Мы понимаем, что жить у реки и не иметь к ней доступа — это неиспользование всего потенциала нашего города. У нас не просто река, у нас она судоходная, которая исторически всегда имела возможность осуществлять причаливание плавсредств. В концепте проектируемой набережной — создание частного причала, размещение объектов общественного питания и прогулочные зоны», — приводит слова мэра Тобольска Максима Афанасьева инфоцентр. Отмечается, что набережная станет важным инфраструктурным объектом города. В Тобольске также появятся новые площадки для строительства гостиниц. Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области совместно с компанией «Сибур» разработало план туристического каркаса Тобольска. В городе планируют построить концертный зал и проложить рекреационные маршруты и экологические тропы в городских лесах и парке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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