В Тюмени в районе МСЧ «Нефтяник» и улицы Юрия Семовских обустроят сквер в честь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В новой зоне отдыха расположатся клумбы с иван-чаем, детские площадки и торговые павильоны.
«На площади более девяти тысяч квадратных метров предусмотрены тротуары, детские игровые площадки, парковка. Людей будут радовать цветущие деревья, клумбы, в том числе с иван-чаем; специалисты предлагают эффектное световое решение. Также в новом пространстве отводится место под торговые павильоны, где можно будет полакомиться блинами или выпить чаю», — сообщили в мэрии.
В сквере также создадут уникальную скульптуру-портал в честь тюменских медработников. Объект будет отражать процесс работы медиков. «Мы видим здесь докторов разных специализаций (педиатра, главного врача), земной шар, вертолет санавиации, красный крест», — рассказали в пресс-службе.
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