11 февраля 2024
10 февраля 2024

В Тюмени обустроят сквер с иван-чаем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, лекарство, растение, лето, цветы, иван чай
В новой зоне отдыха расположатся клумбы с иван-чаем, детские площадки и торговые павильоны Фото:

В Тюмени в районе МСЧ «Нефтяник» и улицы Юрия Семовских обустроят сквер в честь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В новой зоне отдыха расположатся клумбы с иван-чаем, детские площадки и торговые павильоны.

«На площади более девяти тысяч квадратных метров предусмотрены тротуары, детские игровые площадки, парковка. Людей будут радовать цветущие деревья, клумбы, в том числе с иван-чаем; специалисты предлагают эффектное световое решение. Также в новом пространстве отводится место под торговые павильоны, где можно будет полакомиться блинами или выпить чаю», — сообщили в мэрии.

В сквере также создадут уникальную скульптуру-портал в честь тюменских медработников. Объект будет отражать процесс работы медиков. «Мы видим здесь докторов разных специализаций (педиатра, главного врача), земной шар, вертолет санавиации, красный крест», — рассказали в пресс-службе.

Фото:

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В Тюмени в районе МСЧ «Нефтяник» и улицы Юрия Семовских обустроят сквер в честь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В новой зоне отдыха расположатся клумбы с иван-чаем, детские площадки и торговые павильоны. «На площади более девяти тысяч квадратных метров предусмотрены тротуары, детские игровые площадки, парковка. Людей будут радовать цветущие деревья, клумбы, в том числе с иван-чаем; специалисты предлагают эффектное световое решение. Также в новом пространстве отводится место под торговые павильоны, где можно будет полакомиться блинами или выпить чаю», — сообщили в мэрии. В сквере также создадут уникальную скульптуру-портал в честь тюменских медработников. Объект будет отражать процесс работы медиков. «Мы видим здесь докторов разных специализаций (педиатра, главного врача), земной шар, вертолет санавиации, красный крест», — рассказали в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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