В Тюмени обустроят сквер с иван-чаем. Фото

12 февраля 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

В новой зоне отдыха расположатся клумбы с иван-чаем, детские площадки и торговые павильоны Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени в районе МСЧ «Нефтяник» и улицы Юрия Семовских обустроят сквер в честь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В новой зоне отдыха расположатся клумбы с иван-чаем, детские площадки и торговые павильоны. «На площади более девяти тысяч квадратных метров предусмотрены тротуары, детские игровые площадки, парковка. Людей будут радовать цветущие деревья, клумбы, в том числе с иван-чаем; специалисты предлагают эффектное световое решение. Также в новом пространстве отводится место под торговые павильоны, где можно будет полакомиться блинами или выпить чаю», — сообщили в мэрии. В сквере также создадут уникальную скульптуру-портал в честь тюменских медработников. Объект будет отражать процесс работы медиков. «Мы видим здесь докторов разных специализаций (педиатра, главного врача), земной шар, вертолет санавиации, красный крест», — рассказали в пресс-службе. Фото: пресс-службе городской администрации, https://www.tyumen-city.ru/sobitii/society/120801/

В Тюмени в районе МСЧ «Нефтяник» и улицы Юрия Семовских обустроят сквер в честь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В новой зоне отдыха расположатся клумбы с иван-чаем, детские площадки и торговые павильоны. «На площади более девяти тысяч квадратных метров предусмотрены тротуары, детские игровые площадки, парковка. Людей будут радовать цветущие деревья, клумбы, в том числе с иван-чаем; специалисты предлагают эффектное световое решение. Также в новом пространстве отводится место под торговые павильоны, где можно будет полакомиться блинами или выпить чаю», — сообщили в мэрии. В сквере также создадут уникальную скульптуру-портал в честь тюменских медработников. Объект будет отражать процесс работы медиков. «Мы видим здесь докторов разных специализаций (педиатра, главного врача), земной шар, вертолет санавиации, красный крест», — рассказали в пресс-службе.