В тюменском медицинском центре назначили нового руководителя

В Тюмени новым директором «Медицинского города» назначили Валерию Павлову. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства.
«Валерия Павлова назначена директором — главным врачом тюменского „Медицинского города“. Она является главным внештатным онкологом департамента здравоохранения Тюменской области, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры онкологии радиологии и радиотерапии Тюменского ГМУ», — рассказали в инфоцентре.
Павлова работала врачом-онкологом в Тюменском областном онкологическом диспансере, позднее она стала руководителем «Маммологического центра». Ранее должность главного врача «Медицинского города» занимал врач из Москвы Расим Тамразов.
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