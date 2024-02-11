11 февраля 2024
10 февраля 2024

В тюменском медицинском центре назначили нового руководителя

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, вывеска, медицинский город, поликлиническое отделение, гауз то мкмц
Павлова работала врачом-онкологом в тюменском областном онкологическом диспансере Фото:

В Тюмени новым директором «Медицинского города» назначили Валерию Павлову. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства.

«Валерия Павлова назначена директором — главным врачом тюменского „Медицинского города“. Она является главным внештатным онкологом департамента здравоохранения Тюменской области, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры онкологии радиологии и радиотерапии Тюменского ГМУ», — рассказали в инфоцентре.

Павлова работала врачом-онкологом в Тюменском областном онкологическом диспансере, позднее она стала руководителем «Маммологического центра». Ранее должность главного врача «Медицинского города» занимал врач из Москвы Расим Тамразов.

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В Тюмени новым директором «Медицинского города» назначили Валерию Павлову. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. «Валерия Павлова назначена директором — главным врачом тюменского „Медицинского города“. Она является главным внештатным онкологом департамента здравоохранения Тюменской области, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры онкологии радиологии и радиотерапии Тюменского ГМУ», — рассказали в инфоцентре. Павлова работала врачом-онкологом в Тюменском областном онкологическом диспансере, позднее она стала руководителем «Маммологического центра». Ранее должность главного врача «Медицинского города» занимал врач из Москвы Расим Тамразов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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