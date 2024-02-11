Спасатели избавили челябинку от кольца в зубах

12 февраля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Проблему не без трудностей, но решили Фото: Илья Московец © URA.RU Спасателям пришлось ломать кольцо, застрявшее в зубах 15-летней жительницы Златоуста после самостоятельно сделанного смайл-пирсинга. Об этом сообщили 12 февраля URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. «Девушка самостоятельно сделала смайл-пирсинг, но циркуляр (украшение из медицинской стали) попал в диастему (щербинку между зубами). Внешних признаков травмы не было, но колечко изменило дикцию, мешало употреблению пищи и общению с окружающими», — пояснили в Поисково-спасательной службе. Избавляли «жертву красоты» от застрявшего в зубах кольца с максимальной аккуратностью. Сначала полость рта обезопасили от возможных порезов и металлических осколков, а затем украшение с помощью бокорезов переломили пополам. После этого обломки вынули из межзубной щели.

Спасателям пришлось ломать кольцо, застрявшее в зубах 15-летней жительницы Златоуста после самостоятельно сделанного смайл-пирсинга. Об этом сообщили 12 февраля URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. «Девушка самостоятельно сделала смайл-пирсинг, но циркуляр (украшение из медицинской стали) попал в диастему (щербинку между зубами). Внешних признаков травмы не было, но колечко изменило дикцию, мешало употреблению пищи и общению с окружающими», — пояснили в Поисково-спасательной службе. Избавляли «жертву красоты» от застрявшего в зубах кольца с максимальной аккуратностью. Сначала полость рта обезопасили от возможных порезов и металлических осколков, а затем украшение с помощью бокорезов переломили пополам. После этого обломки вынули из межзубной щели.