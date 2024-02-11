11 февраля 2024

Спасатели избавили челябинку от кольца в зубах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, спасатель
Проблему не без трудностей, но решили Фото:

Спасателям пришлось ломать кольцо, застрявшее в зубах 15-летней жительницы Златоуста после самостоятельно сделанного смайл-пирсинга. Об этом сообщили 12 февраля URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Девушка самостоятельно сделала смайл-пирсинг, но циркуляр (украшение из медицинской стали) попал в диастему (щербинку между зубами). Внешних признаков травмы не было, но колечко изменило дикцию, мешало употреблению пищи и общению с окружающими», — пояснили в Поисково-спасательной службе.

Избавляли «жертву красоты» от застрявшего в зубах кольца с максимальной аккуратностью. Сначала полость рта обезопасили от возможных порезов и металлических осколков, а затем украшение с помощью бокорезов переломили пополам. После этого обломки вынули из межзубной щели.

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Спасателям пришлось ломать кольцо, застрявшее в зубах 15-летней жительницы Златоуста после самостоятельно сделанного смайл-пирсинга. Об этом сообщили 12 февраля URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. «Девушка самостоятельно сделала смайл-пирсинг, но циркуляр (украшение из медицинской стали) попал в диастему (щербинку между зубами). Внешних признаков травмы не было, но колечко изменило дикцию, мешало употреблению пищи и общению с окружающими», — пояснили в Поисково-спасательной службе. Избавляли «жертву красоты» от застрявшего в зубах кольца с максимальной аккуратностью. Сначала полость рта обезопасили от возможных порезов и металлических осколков, а затем украшение с помощью бокорезов переломили пополам. После этого обломки вынули из межзубной щели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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