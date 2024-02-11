У термального комплекса «Баден-Баден» появился достойный конкурент — проект «Юга» в поселке Горный Щит под Екатеринбургом. На новой площадке расположились два бассейна — уличный и крытый, единственная на Урале «серф-волна», детская зона и различные виды бань, среди которых есть оригинальная — пивная.
«Тот случай, когда новую жизнь, полную радостных впечатлений, и правда можно начать с понедельника! Потому что термальный комплекс „Юга“ открывается уже 12 февраля», — сообщают представители компании в группе во «ВКонтакте».
Термальный комплекс планирует удивлять гостей большим количеством бань — целых 17, парные будут открываться в две очереди (позже доступными станут массажи и VIP-комнаты). Сейчас для посетителей уже работает шесть площадок, среди них — русская парная, хамам, можжевеловая и механическая.
Примечательным местом станет пивная баня — оригинальная spa-услуга, популярная в Германии. Она подразумевает, что гости будут париться в дубовой купели с добавлением пива, хмеля, солода и пивных дрожжей. Детскую баню (санариум) сделали возле бассейна, чтобы дети могли греться в перерывах между купаниями, а внутри разместили плазменный телевизор. Бонусом для отдыхающих станут оборудованная пляжная зона с шезлонгами, кафе с пиццей из итальянской печи и бар.
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