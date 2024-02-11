Под Екатеринбургом открылся конкурент «Баден-Бадена» с пивной баней и «серф-волной». Фото

В Горном Щите открылся термальный комплекс «Юга»

12 февраля 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Новый термальный комплекс начинает свою работу с 12 февраля Фото: Размик Закарян © URA.RU У термального комплекса «Баден-Баден» появился достойный конкурент — проект «Юга» в поселке Горный Щит под Екатеринбургом. На новой площадке расположились два бассейна — уличный и крытый, единственная на Урале «серф-волна», детская зона и различные виды бань, среди которых есть оригинальная — пивная. «Тот случай, когда новую жизнь, полную радостных впечатлений, и правда можно начать с понедельника! Потому что термальный комплекс „Юга“ открывается уже 12 февраля», — сообщают представители компании в группе во «ВКонтакте». Термальный комплекс планирует удивлять гостей большим количеством бань — целых 17, парные будут открываться в две очереди (позже доступными станут массажи и VIP-комнаты). Сейчас для посетителей уже работает шесть площадок, среди них — русская парная, хамам, можжевеловая и механическая. Примечательным местом станет пивная баня — оригинальная spa-услуга, популярная в Германии. Она подразумевает, что гости будут париться в дубовой купели с добавлением пива, хмеля, солода и пивных дрожжей. Детскую баню (санариум) сделали возле бассейна, чтобы дети могли греться в перерывах между купаниями, а внутри разместили плазменный телевизор. Бонусом для отдыхающих станут оборудованная пляжная зона с шезлонгами, кафе с пиццей из итальянской печи и бар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У термального комплекса «Баден-Баден» появился достойный конкурент — проект «Юга» в поселке Горный Щит под Екатеринбургом. На новой площадке расположились два бассейна — уличный и крытый, единственная на Урале «серф-волна», детская зона и различные виды бань, среди которых есть оригинальная — пивная. «Тот случай, когда новую жизнь, полную радостных впечатлений, и правда можно начать с понедельника! Потому что термальный комплекс „Юга“ открывается уже 12 февраля», — сообщают представители компании в группе во «ВКонтакте». Термальный комплекс планирует удивлять гостей большим количеством бань — целых 17, парные будут открываться в две очереди (позже доступными станут массажи и VIP-комнаты). Сейчас для посетителей уже работает шесть площадок, среди них — русская парная, хамам, можжевеловая и механическая. Примечательным местом станет пивная баня — оригинальная spa-услуга, популярная в Германии. Она подразумевает, что гости будут париться в дубовой купели с добавлением пива, хмеля, солода и пивных дрожжей. Детскую баню (санариум) сделали возле бассейна, чтобы дети могли греться в перерывах между купаниями, а внутри разместили плазменный телевизор. Бонусом для отдыхающих станут оборудованная пляжная зона с шезлонгами, кафе с пиццей из итальянской печи и бар.