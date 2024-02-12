Постпред РФ Ульянов: интервью Путина Карлсону вызвало истерику на Западе

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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Владимир Путин разговаривал с Такером Карлсоном больше двух часов Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Разговор президента РФ Владимира Путина с журналистом из США Такером Карлсоном вызвал истерику среди западных лидеров, которые ориентированы на конфронтацию с Россией. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Интервью Путина вызвало истерическую реакцию в тех частях западных истеблишментов и обществ, которые ориентировались на жесткую конфронтацию с Россией. Но им не удалось противостоять фактам и оценкам российского лидера», — заявил Михаил Ульянов в X. По его словам, у руководителей стран Запада была только эмоциональная реакция вместо аргументов.

В интервью Путин подробно рассказал, почему Россия начала спецоперацию. Он привел на 25 минут «маленькую историческую справку». В ней описывается история Украины и причины начала СВО. Главные заявление президента — в материале URA.RU. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что история о 1000-летней Руси повергла американцев в шок.

После выхода материала западные СМИ проявили бурный интерес к нему. «Национальная служба новостей» пишет, что в интервью было много скрытых посланий нынешнему руководству США.

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Разговор президента РФ Владимира Путина с журналистом из США Такером Карлсоном вызвал истерику среди западных лидеров, которые ориентированы на конфронтацию с Россией. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Интервью Путина вызвало истерическую реакцию в тех частях западных истеблишментов и обществ, которые ориентировались на жесткую конфронтацию с Россией. Но им не удалось противостоять фактам и оценкам российского лидера», — заявил Михаил Ульянов в X. По его словам, у руководителей стран Запада была только эмоциональная реакция вместо аргументов. В интервью Путин подробно рассказал, почему Россия начала спецоперацию. Он привел на 25 минут «маленькую историческую справку». В ней описывается история Украины и причины начала СВО. Главные заявление президента — в материале URA.RU. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что история о 1000-летней Руси повергла американцев в шок. После выхода материала западные СМИ проявили бурный интерес к нему. «Национальная служба новостей» пишет, что в интервью было много скрытых посланий нынешнему руководству США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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