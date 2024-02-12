Постпред РФ Ульянов: интервью Путина Карлсону вызвало истерику на Западе

Разговор президента РФ Владимира Путина с журналистом из США Такером Карлсоном вызвал истерику среди западных лидеров, которые ориентированы на конфронтацию с Россией. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Интервью Путина вызвало истерическую реакцию в тех частях западных истеблишментов и обществ, которые ориентировались на жесткую конфронтацию с Россией. Но им не удалось противостоять фактам и оценкам российского лидера», — заявил Михаил Ульянов в X. По его словам, у руководителей стран Запада была только эмоциональная реакция вместо аргументов.
В интервью Путин подробно рассказал, почему Россия начала спецоперацию. Он привел на 25 минут «маленькую историческую справку». В ней описывается история Украины и причины начала СВО. Главные заявление президента — в материале URA.RU. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что история о 1000-летней Руси повергла американцев в шок.
После выхода материала западные СМИ проявили бурный интерес к нему. «Национальная служба новостей» пишет, что в интервью было много скрытых посланий нынешнему руководству США.
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