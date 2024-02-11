В Екатеринбурге начали судить банду, укравшую из магазина золото на 5 млн. Фото

12 февраля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Дело рассматривают в Свердловском областном суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловском областном суде Екатеринбурга начали рассматривать дело трех мужчин, которых обвиняют в разбойном нападении на ювелирный магазин «Злата». По данным следствия, в 2023 году они вынесли украшения почти на пять миллионов рублей, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Под суд попали Евгений Бинерт, Лев Воронцов и Максим Чагаев. Их обвиняют в незаконном обороте оружия, разбойном нападении, бандитизме и краже. Воронцов отсутствовал на процессе из-за болезни. По этой причине судебное разбирательство было отложено. Другой фигурант — Чагаев — ранее был трижды судим. Он вышел на свободу в марте 2022 года. Бинерт — гражданин Казахстана — судимостей не имеет. Интересы магазина в суде представляли продавец и ее адвокат. Разбойное нападение произошло 28 марта 2023 года на улице Технической. Двое из подсудимых, один из которых был в экипировке курьера, зашли в магазин «Злата». Они, угрожая персоналу оружием, вынесли украшения на сумму более четырех млн 697 тысяч рублей. После этого они скрылись на велосипедах. Третий соучастник обеспечивал мобильность группы. Силовики задержали злоумышленников по горячим следам. Во время обысков у мужчин обнаружили арсенал оружия: три пистолета калибра девять мм, обрез двуствольного охотничьего оружия, пистолет-пулемет и несколько сотен патронов к ним. Для конспирации злоумышленники использовали медицинские маски, перчатки, шапки, мобильные радиостанции, нарукавные знаки ФСБ, МВД, ВС РФ, Росгвардии, а также спецсредства — наручники и глушители связи. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловском областном суде Екатеринбурга начали рассматривать дело трех мужчин, которых обвиняют в разбойном нападении на ювелирный магазин «Злата». По данным следствия, в 2023 году они вынесли украшения почти на пять миллионов рублей, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Под суд попали Евгений Бинерт, Лев Воронцов и Максим Чагаев. Их обвиняют в незаконном обороте оружия, разбойном нападении, бандитизме и краже. Воронцов отсутствовал на процессе из-за болезни. По этой причине судебное разбирательство было отложено. Другой фигурант — Чагаев — ранее был трижды судим. Он вышел на свободу в марте 2022 года. Бинерт — гражданин Казахстана — судимостей не имеет. Интересы магазина в суде представляли продавец и ее адвокат. Разбойное нападение произошло 28 марта 2023 года на улице Технической. Двое из подсудимых, один из которых был в экипировке курьера, зашли в магазин «Злата». Они, угрожая персоналу оружием, вынесли украшения на сумму более четырех млн 697 тысяч рублей. После этого они скрылись на велосипедах. Третий соучастник обеспечивал мобильность группы. Силовики задержали злоумышленников по горячим следам. Во время обысков у мужчин обнаружили арсенал оружия: три пистолета калибра девять мм, обрез двуствольного охотничьего оружия, пистолет-пулемет и несколько сотен патронов к ним. Для конспирации злоумышленники использовали медицинские маски, перчатки, шапки, мобильные радиостанции, нарукавные знаки ФСБ, МВД, ВС РФ, Росгвардии, а также спецсредства — наручники и глушители связи.