11 февраля 2024
10 февраля 2024

В Тюмени многодетная семья получила штрафы за бесплатную парковку

© Служба новостей «URA.RU»
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Платные парковки. Тюмень, паркомат, платная парковка, парковка платная
Несмотря на льготу, семья должна будет заплатить минимум 40 000 рублей за парковку на платных местах Фото:

Многодетная семья из Тюмени оформила льготу на бесплатную парковку, однако в феврале узнала, что ей начислены 16 штрафов. Об этом URA.RU рассказала тюменка Валентина Кудинова. По ее словам, дело в технической ошибке на сайте госуслуг и в том, что чиновники не перепроверили ее заявление.

«Когда мы оформляли льготу через сайт госуслуг, я ошиблась в одной цифре номера: вместо 319 написали 318. Однако тут же исправила и подала заявление, хотя допускаю, что в системе мог случиться „глюк“ и изменение не учли. Но к заявлению были приложены документы на авто, в которых номер указан, само собой, правильно. Однако оказалось, что в реестр нас внесли с неправильными цифрами, и в итоге в феврале 2024 года мы узнали, что начислено 16 штрафов», — рассказала URA.RU Валентина Кудинова.

Льготу многодетная семья получила еще в мае 2022 года. Однако долго просто не пользовалась своим правом, так как не было необходимости. Супруг Валентины, который и ездит на машине, парковался в местах, где парковка по умолчанию бесплатная. Лишь недавно мужчина начал ставить авто на платные стоянки в центре города, так как его работа стала связана со строительством нового корпуса ТюмГУ.

«Как нам объяснили, первый штраф случился еще в декабре 2023 года. Однако информацию об этом мы стали получать только в феврале. Непонятно, почему изначально наши документы не проверили полностью, зачем же мы их прикладывали тогда? И почему оповещения не было сразу, после первого штрафа?» — недоумевает тюменка.

По итогу семья будет должна выплатить минимум 40 000 за 16 штрафов. Как решить вопрос, тюменцы пока не понимают: по словам Валентины, из «Тюменьгортранс» их отправляют в управу ЦАО, а оттуда — обратно. Семья уже подала заявление в прокуратуру.

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Многодетная семья из Тюмени оформила льготу на бесплатную парковку, однако в феврале узнала, что ей начислены 16 штрафов. Об этом URA.RU рассказала тюменка Валентина Кудинова. По ее словам, дело в технической ошибке на сайте госуслуг и в том, что чиновники не перепроверили ее заявление. «Когда мы оформляли льготу через сайт госуслуг, я ошиблась в одной цифре номера: вместо 319 написали 318. Однако тут же исправила и подала заявление, хотя допускаю, что в системе мог случиться „глюк“ и изменение не учли. Но к заявлению были приложены документы на авто, в которых номер указан, само собой, правильно. Однако оказалось, что в реестр нас внесли с неправильными цифрами, и в итоге в феврале 2024 года мы узнали, что начислено 16 штрафов», — рассказала URA.RU Валентина Кудинова. Льготу многодетная семья получила еще в мае 2022 года. Однако долго просто не пользовалась своим правом, так как не было необходимости. Супруг Валентины, который и ездит на машине, парковался в местах, где парковка по умолчанию бесплатная. Лишь недавно мужчина начал ставить авто на платные стоянки в центре города, так как его работа стала связана со строительством нового корпуса ТюмГУ. «Как нам объяснили, первый штраф случился еще в декабре 2023 года. Однако информацию об этом мы стали получать только в феврале. Непонятно, почему изначально наши документы не проверили полностью, зачем же мы их прикладывали тогда? И почему оповещения не было сразу, после первого штрафа?» — недоумевает тюменка. По итогу семья будет должна выплатить минимум 40 000 за 16 штрафов. Как решить вопрос, тюменцы пока не понимают: по словам Валентины, из «Тюменьгортранс» их отправляют в управу ЦАО, а оттуда — обратно. Семья уже подала заявление в прокуратуру.
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